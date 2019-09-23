Samsung Galaxy Fold kullanımı için önemli bir video yayınladı

İlk başlarda katlanabilir akıllı telefon modeli çeşitli ekran sorunları çıkardı. Samsung tüm bu olaylardan sonra katlanabilir akıllı telefonların henüz satışa uygun olmadığına karar verdi. Bunun üzerine Galaxy Fold modelleri piyasadan toplatıldı. Şirket bütün tamir işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yeniden piyasaya ürün sunmaya başladı.

Galaxy Fold, şu an sadece Güney Kore ve Avrupa pazarında satışa sunulmasına rağmen, muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde Dünyanın geriye kalan bütün pazarlarında da yer bulacak. Şirketin şu an için Avrupa ve Güney Kore pazarındaki müşterilerini memnun etmesi gerekiyor.

Galaxy Fold modelleri ile ilgili tekrar aynı problemleri yaşamak istemeyen Samsung, önemli bir video yayınladı. Bu videoda yer alan bilgilere göre katlanabilir ekranlar son derece hassas. Şirket videoda katlanabilir akıllı telefonların mıknatıslardan uzak tutulması gerektiğini söylüyor. Bu mıknatıslar katlanabilen telefonun kapanmayı sağlayan ekipmanına zarar verebilir.

Şirket ayrıca bu modeldeki akıllı telefonların ekranlarına fazla baskı yapılmaması gerektiğini ifade etti. Yapılacak olan ek baskılar ekranın kırılmasına neden olabilir. Son olarak Galaxy Fold modellerinin herhangi bir IP garantisi içermediği de ifade edildi. Bu nedenle kullanıcılardan su ve toz konusunda dikkatli olmaları istendi.

Samsung Galaxy Fold videosu önemli uyarılar içeriyor

