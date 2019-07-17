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Samsung Pay A40 modelinde kullanılabilecek

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TEKNOLOJİ  | 17.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Son yıllarda dijital ödeme yöntemlerinin hızla yaygınlaştığını biliyoruz. Her ne kadar henüz ülkemizde o kadar yaygın olmasa da Avrupa’nın pek çok ülkesinde ve Amerika’da insanlar alışverişlerini akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştiriyorlar.

Samsung Pay A40 modelinde kullanılabilecek

Yayınlanan son raporlara göre özellikle ABD’de Apple Pay, Samsung Pay ve benzeri ödeme yöntemlerinin kullanımı önemli oranda artmış durumda. İnsanların dijital ödeme yöntemlerine olan eğilimi Samsung’un da dikkatinden kaçmamış. Güney Koreli teknoloji devi, bu sistemi daha geniş kitlelere ulaştırmak için geçtiğimiz gün önemli bir güncelleme yayınladı.

Samsung’un uygun fiyatlı modeli Galaxy A40 için yayınlanan güncelleme ile telefona Samsung Pay desteği getirildi.

Dipnot olarak belirtelim. Henüz bu ödeme sistemi ülkemizde kullanılamıyor. Diğer bir önemli hatırlatma ise A40 modeli ile ilgili. Samsung’un giriş segmentine hitap eden modeli ülkemizde 1500TL altına alınabilecek en iyi telefonlar arasında.

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Anahtar Kelimeler:
apple pay samsung pay

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