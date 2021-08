Samsung'dan mobilde sürdürülebilirlik hamlesi "Galaxy for the Planet"

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics tarafından duyurulan ve gücünü Samsung'un Mobil İletişim Birimi'nin etki alanı, inovasyon ve açık iş birliğinden alan sürdürülebilirlik platformu Galaxy for the Planet (Gezegenimiz için Galaxy), Samsung'un tüm birimlerinde somut iklim adımları atılmasını teşvik edecek.

Şirket açıklamasına göre,Samsung, Galaxy ürünlerinin üretiminden atık haline geldiği aşamaya kadar tüm süreç boyunca çevresel ayak izini azaltmak ve kaynakların tükenmesini engellemek için 2025 yılına kadar ulaşılması gereken hedefler dizisini belirledi.

Samsung, sürdürülebilir uygulamaların üretimin her aşamasına entegre edilmesinin, çevresel etkiyi en aza indirmek ve dünyadaki yerel topluluklar ve yenilikçi nesiller için daha iyi bir gelecek inşa edilmesinde büyük öneme sahip olduğu görüşünde. Samsung, öncelikli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2025 yılına kadar çalışmaya devam ederken 2025 yılı sonrasında ortaya çıkabilecek yeni zorluklara karşı taahhütlerinde şu değişiklikleri yapmayı amaçlıyor.

Samsung daha döngüsel bir ekonomiyi desteklemek amacıyla, ürünlerinde yeni, inovatif ve çevre dostu malzemeler kullanıyor. Samsung, 2025 yılına kadar yeni üretilecek tüm ürünlerde geri dönüştürülmüş malzeme kullanma hedefiyle dayanıklılık, güç ve estetiği de göz önünde bulundurarak çeşitli geri dönüştürülmüş malzemeleri ürünlerinde kullanacak. Samsung, 2025 yılına kadar ürün ambalajlarında tek kullanımlık plastiklerin kullanımının tamamen terk edilmesi için çalışıyor. Bu kapsamda gereksiz yere kullanılan geleneksel cihaz ambalaj kaynaklarının ve malzemelerinin azaltılması, terk edilmesi veya bunların yerine çevre dostu çözümlerin kullanılması hedefleniyor.

Marka, enerji verimliliğini artırırken güç tüketimini düşüren enerji tasarrufu teknolojisine öncelik veriyor. Bu kapsamda Samsung, tüm akıllı telefon şarj cihazlarında bekleme halinde güç tüketimini 0,02 vata düşürmeyi başarmış ve bu sayede bu şarj cihazları mobil cihaz endüstrisindeki en fazla enerji verimliliği sağlayan şarj cihazlarına dahil olmuştu. Bu aşama geçildikten sonraysa Samsung 2025 yılına kadar akıllı telefon şarj cihazlarında bekleme halinde güç tüketimini 0,005 vata düşürmek ve daha sonra nihai olarak sıfırlamak üzere çalışmalarına devam ediyor.

- "Daha iyi bir gelecek sağlayan çözümler yaratma hedefiyle hareket ediyoruz"

Samsung, 2025 yılına kadar tüm atıkların çöp sahasına ulaşmasını engelleme hedefiyle mobil çalışma sahalarından çıkan atık miktarını en aza indiriyor. Samsung ayrıca ürün yaşam döngüsünü optimize ederek, ürün tasarım süreçlerini iyileştirerek ve Galaxy İleri Dönüşüm, Certified Re-Newed ve Trade-In programları gibi girişimler yoluyla e-atıkları küresel olarak azaltmak için çalışacak. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın başarılmasına yönelik çalışmaları hızlandırmak için oynadığı rolün kapsamını genişletmek ve iklim krizine yeni çözüm yolları bulmak için çaba göstermeye devam edecek. Samsung kaydettiği ilerlemeyi şeffaf bir biçimde raporlama, endüstri paydaşları ve ortaklarıyla sürdürülebilirlik yolculuğunda bir arada çalışma konusunda da kararlılık gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkanı ve Mobil İletişim Birimi Başkanı TM Roh, "Herkesin gelecek nesiller için gezegenimizi korumak üzere yenilikçi çözümlerin sağlanmasında oynayabileceği bir rol olduğunu düşünüyoruz. Şirketimizin büyüklüğü, dünya genelindeki etki alanımız ve tüm Galaxy ekosisteminin kapsamı ölçüsünde çaba göstermemiz gerektiğinin farkındayız. Galaxy for the Planet, daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için çıktığımız yolculukta attığımız önemli bir adım. Bunu da yaptığımız diğer her şeyde olduğu gibi açıklık, şeffaflık ve iş birliğiyle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Pazarlama Bölümü Başkanı Stephanie Choi ise "Samsung olarak insanlar ve gezegen için daha iyi bir gelecek sağlayan çözümler yaratma hedefiyle hareket ediyoruz. Ancak bunu tek başımıza yapamayacağımızın farkındayız çünkü gezegen için hep birlikte mücadele etmek bir rekabet meselesi değil. Yaptığımız her şeyi iş birliği temelinde yapmaya çalışıyor; farklı sektörler, endüstriler ve pazarlardan stratejik ortaklarla yaptığımız iş birlikleri, olumlu etkiyi dünya çapında ölçeklendirmemizi sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma yolunda bize destek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Samsung'un ürünleri, güç tasarruflu yarı iletken yongalar, sürdürülebilir paketleme, enerji tasarrufu teknolojisi ve eski cihazların ileri dönüşümü dahil, tüm yaşam döngüleri boyunca çevresel etkinin en aza indirilmesine yönelik olarak özenle tasarlanıyor.