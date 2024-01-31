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Samsunlu muhtarlar 1989'dan bu yana girdikleri bütün seçimleri kazandı

AA AA
31.01.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Samsun'un Havza ilçesinde 1989'dan bu yana muhtarlık yapan ve sekizinci dönem için yeniden aday olan Şaban Bekdaş ve Haşmet Sungurtekin'in karşısına yine rakip çıkmadı.

Havza'ya bağlı Yağcımahmut Mahallesi Muhtarı Şaban Bekdaş ve İmaret Mahallesi Muhtarı Haşmet Sungurtekin, mahallelerinde 7 dönemdir muhtarlık yapıyor.

Bekdaş ve Sungurtekin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sekizinci dönemleri için yeniden aday oldu.

Havza'da Atatürk Evi ve kaplıcaları ile ünlü İmaret Mahallesi'nin muhtarı olan Haşmet Sungurtekin, AA muhabirine, muhtarlık görevine vatandaşın takdiriyle devam etmek istediğini söyledi.

Sungurtekin, yeniden aday olduğunu dile getirerek, "1989 yılında muhtar seçildim ve ondan sonra kesintisiz her yıl seçimleri kazandım. Bugüne kadar hiç rakibim olmadı. Bu dönemde de aday çıkmadı karşıma. Atatürk Evi, kaplıcaları ve tarihi dokusuyla ünlü ilçemizin en eski mahallesinde muhtarlık yapmanın gururunu yaşıyorum. İnşallah mahallemin tercihi ve teveccühü ile önümüzdeki dönem de bu gururu yaşamak istiyorum." ifadesini kullandı.

"HALKIMIZ İSTERSE DOKUZUNCU DÖNEM DE GÖREVE DEVAM EDERİZ"

Yağcımahmut Mahallesi'nde muhtarlık yapan Bekdaş da 1989'da ilk kez muhtar adayı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"26 Şubat 1989'dan bu yana muhtarlığımı devam ettiriyorum. Bugüne kadar bir kez aday çıktı karşıma. 1994 yılından bu yana rakipsiz şekilde muhtarlık görevim sürüyor. Bu dönem de rakip çıkmadı. İnşallah sekizinci dönemde de mahalleme hizmet edeceğim. Nasip olursa 5 yıl daha muhtarlık yapacağım. Bakalım sekizinci dönemin sonunda ömür olursa, halkımız isterse dokuzuncu döneme de devam ederiz."

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