YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunlu sanayi esnafı 53 yaşında lise diplomasına kavuştu

Samsunlu sanayi esnafı 53 yaşında lise diplomasına kavuştu

10.06.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunlu sanayi esnafı 53 yaşında lise diplomasına kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim merkezlerinden ustalık belgesi alan ancak diploma programına dahil olmayan 53 yaşındaki sanayi esnafı Hüseyin Uygun, verilen eğitimin ardından meslek lisesi diplomasının sahibi oldu.

Samsun'da ustalık belgesi olan 119 kişiye, İlkadım Halk Merkezindeki bir yıllık hızlandırılmış eğitimin ardından meslek lisesi diploması verildi.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan 53 yaşındaki Hüseyin Uygun ile usta öğretici belgesi bulunan 55 yaşındaki Münire Soydemirci de diploma sevinci yaşadı.

Uygun, yıllardır lise diploması almak için uğraş verdiğini anlatarak, "Bu yaşta bize lise diploması almamızı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce defalarca diploma almak için uğraştım ancak sıkıntılar oldu. Bu sefer bize fırsat verildi ve diploma sahibi oldum." dedi.

Soydemirci ise el sanatları usta öğretici olduğunu belirterek, "Diploma almak isteğim vardı ama fırsat olmamıştı. Kimse, 'Yapamam' demesin. Ben bu yaşta diploma alma şansı yakaladım. 'Başaramazsın' denilen sözlere kimse kulak asmasın. Fırsat elinize geçiriyorsa mutlaka değerlendirin ve diplomanızı alın, çünkü istemek yeterli. Çok güzel, onur verici duygu. Çevremdekilere cübbeli ve kepli fotoğrafımı atarak hava attım." ifadelerini kullandı.

İlkadım Halk Merkezi Müdürü Mustafa Şahin de lise diploması alanlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 119 kişi, keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandıSamsun ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
GÜNCELLEME - Kırşehir'de Kızılırmak'ta erkek cesedi bulunduGÜNCELLEME - Kırşehir'de Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu
Edirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandıEdirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
02:54
Sabah
04:54
Öğle
12:39
İkindi
16:39
Akşam
20:14
Yatsı
22:05

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Cuma

Çevre Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Ilkadim
Yeni Hayat Eczanesi
Canik
Dedem Eczanesi
Atakum
Liman Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.