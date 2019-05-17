Samsunpor Başkanı İsmail Uyanık: Sezon başında Aykut Kocaman ile görüştük

Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına 2018-2019 sezonunu değerlendirdi. Takımın TFF 2'nci Lig'den TFF 1'inci Lig'e çıkamamasının sebebinin sportif olarak başarısızlık olduğunu belirten İsmail Uyanık, "Geçtiğimiz sene yine burada yaptığımız toplantıdaki amacımız takımımızın itibarını tekrar yükseltmek, ilk defa düştüğü ikinci ligden çıkarmak için kolları sıvamıştık. Sonuçta geldiğimiz nokta ikinci ligden çıkamadık. Sportif bir başarısızlık söz konusu. Sportif olarak ciddi bir başarısızlığımız var" dedi.

BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ BENİM

Başarısızlığın en büyük nedeninin kendisinin olduğunu belirten İsmail Uyanık, "5 senelik düzen içerisinde kendi kendine yeten, altyapısı kurulmuş olan, yukarıda kalıcı bir takım olmak, 13 senedir yüzü gülmeyen Samsunsporluların tekrar formalarını çıkartıp giymelerini sağlayacak, Samsunsporlu olmaktan mutlu olan, gurur duyan insanları tekrar gururla gezmelerini sağlamak için bu işe girdik. Sonuçta geldiğimiz noktada sportif olarak bir başarısızlık söz konusu. Bu seneki bütün sportif başarısızlığın sebebi İsmail Uyanık'tır. Bunu başka yerde aramaya gerek yoktur. Bugün itibariyle 70 milyona yakın para ödendi. Bunlar genel kurulda da açıklanacak. Geldiğimizde tahtanın kapalı olması, elimizdeki kısıtlı sayıdaki futbolcular, hepsinin alacakları için federasyona başvurmaları vardı. Kayyum tarafından yönetilen öz benliğini yitirmiş bir kulübümüz vardı" diye konuştu.