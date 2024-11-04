SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor! Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü!

Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor! Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.11.2024 22:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 11. hafta maçında Samsunspor, sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 25’e çıkartarak lider Galatasaray’la puan farkını 3’e düşürdü.

Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor! Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü!

Süper Lig'de Thomas Reis rüzgarı esiyor. Samsunspor'un başarılı çalıştırıcısı yükselen performansına devam ediyor. Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor ile karşılaşan Samsunspor, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 45. dakikada Carlo Holse ve 49. dakikada Landry Dimata kaydetti.

SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

43c27d1c-c42f-40f2-957d-8b7f04d12663

Samsunspor son 7 lig maçında 6 kez kazanırken, bir kez beraberlik aldı.

HOLSE ŞOV YAPIYOR

405939_SAMSUNSPOR---ANTALYASPOR-MACINDAN-FOTOGR (1)

Samsunspor'un yıldızı Carlo Holse, ligde çıktığı son 3 maçta 4. golünü kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

HAFTAYA GALATASARAY DEPLASMANI

o

Lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Samsunspor, gelecek hafta sarı-kırmızılılara konuk olacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
En Çok Okunan Haberler
Eski milletvekilinin ABD vize başvurusu reddedildi! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Eski milletvekilinin ABD vize başvurusu reddedildi! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Sokak ortasında başından vurulmuştu! Sağlığına kavuşan kurye dehşet dolu anları anlattı: "Ölü taklidi yaparak kurtuldum"

Sokak ortasında başından vurulmuştu! Sağlığına kavuşan kurye dehşet dolu anları anlattı: "Ölü taklidi yaparak kurtuldum"

Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor!

Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor!

Ersun Yanal ile yolları ayıran Amedspor, bir başka Süper Lig efsanesi Servet Çetin'i göreve getirdi

Ersun Yanal ile yolları ayıran Amedspor, bir başka Süper Lig efsanesi Servet Çetin'i göreve getirdi

Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Maccabi Tel Aviv maçı Türkiye'den alındı, Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi

Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Maccabi Tel Aviv maçı Türkiye'den alındı, Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.