Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor! Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü!

Süper Lig'de Thomas Reis rüzgarı esiyor. Samsunspor'un başarılı çalıştırıcısı yükselen performansına devam ediyor. Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor ile karşılaşan Samsunspor, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 45. dakikada Carlo Holse ve 49. dakikada Landry Dimata kaydetti.

SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Samsunspor son 7 lig maçında 6 kez kazanırken, bir kez beraberlik aldı.

HOLSE ŞOV YAPIYOR

Samsunspor'un yıldızı Carlo Holse, ligde çıktığı son 3 maçta 4. golünü kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

HAFTAYA GALATASARAY DEPLASMANI

Lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Samsunspor, gelecek hafta sarı-kırmızılılara konuk olacak.