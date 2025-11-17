SPOR

Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Beşiktaş’tan puanlar alıp, İzlanda’ya moralli gitmek istiyoruz

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, “Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlar alarak Samsun’a dönmeyi, İzlanda yolculuğu öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Berker İşleyen

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Çok zorlu bir fikstürün onları beklediğini söyleyen Veysel Bilen, “Takımımızın geldiği nokta gerek Avrupa'da gerekse ligdeki durumumuz itibariyle yönetim olarak son derece mutluyuz.

Bu hafta sonundan başlayarak 21 Aralık'a kadar 8 tane çok önemli maçımız var. 3'ü Avrupa 5'i lig birlikte olmak üzere. Biz Samsunspor olarak maç maç düşünüyoruz. Her maçın kendi senaryosu var. Ciddiyeti elden bırakmadan sıkı bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

‘HEDEFLEDİĞİMİZ PUANLARI ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ’

Zorlu fikstür sürecinde en büyük desteği taraftarlardan beklediğini söyleyen Bilen, “Hafta sonu Beşiktaş deplasmanından da puan ya da puanlar alarak Samsun’a dönmeyi, İzlanda yolculuğu öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Takımımız yapmış olduğu iznin ardından Cumartesi gününden itibaren çalışmalarına başladı. Dolayısıyla, önümüzdeki bu periyotta ortaya koyacağımız performansla hedeflediğimiz puanları alacağımıza ve bu süreci olumlu şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızdan beklentimiz ise her zaman söylediğimiz gibi takımlarına daha fazla sahip çıkmaları. Bu takım, verilen desteği sonuna kadar hak ediyor. Yönetim olarak bilet fiyatları konusunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle taraftarlarımızdan, ‘ama’sız, ‘fakat’sız; mesafeyi ya da havayı bahane etmeden gelip takımlarını desteklemelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

