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  4. Samsunspor Başkanı Yüksel açtı ağzını yumdu gözünü: "Prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi üzerimizden çekin artık"

Samsunspor Başkanı Yüksel açtı ağzını yumdu gözünü: "Prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi üzerimizden çekin artık"

Mustafa Fidan Mustafa Fidan Mynet Haber Editörü
10.04.2025 09:57
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Süper Lig temsilcisi Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, son günlerdeki polemiklere yanıt vererek, "Artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz, üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel açtı ağzını yumdu gözünü: "Prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi üzerimizden çekin artık"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde kendileriyle ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Yıldırım, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsunspor Başkanı ve takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz, üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık. Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok. Biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.

"BU SAATTEN SONRA NE GALATASARAY, NE FENERBAHÇE..."

Başkan Yıldırım, başka hiçbir kulüp ya da takımın artık kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiçbir kulüp veya takım ilgilendirmiyor. Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var, Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek" diye konuştu.

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Süper Lig Samsunspor Yüksel Yıldırım fenerbahçe galatasaray
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