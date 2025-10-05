Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e isyan etti! Galatasaray örneği verdi...

Fenerbahçe Samsunspor karşılaşmasından beraberlik ayrılarak Milli araya puan kaybıyla girdi. Maçın ardından Ekol Tv’ye açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hakeme yüklendi. İşte sözleri…

"BU GECE HAKEMİ ÇOK KONUŞUN"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "İlk pozisyonda ele çarpıyor, o bir kez gösteriliyor. Ardından verdiği penaltı, bize göre net penaltı. Top ele çarpıyor. Bu gece lütfen bizim için hakem konuşun." dedi.

GALATASARAY ÖRNEĞİ!

Yüksel Yıldırım, "Geçen sene Halil Umut Meler, Galatasaray'a 3-2 yenildiğimiz maçta da bir penaltımızı vermemişti. Yediğimiz golde faul vardı. Bugün de yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne diyelim, sağlık olsun. 1 puan, 1 puandır." İfadesinde bulundu.