SPOR

71
68
51
47
47
42
39
38
38
38
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım! Gündem oldu...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım! Gündem oldu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.04.2025 18:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Galatasaray'la karşılaşacak olan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım! Gündem oldu...

Süper Lig'de 3. sırada bulunan Samsunspor, 31. hafta mücadelesinde 11 Nisan Cuma günün lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Gn8GbAYW0AA2d_T

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya hesabından Süper Lig puan sıralamasının bulunduğu bir ekran görüntüsü paylaşarak şu ifadelerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu: "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun."

Canlı Skor

A Milli Takımı'nın konuğu Slovenya!A Milli Takımı'nın konuğu Slovenya!
Şampiyonluk oranları güncellendi!Şampiyonluk oranları güncellendi!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

G.Saray için gün sayıyordu! İngiltere'den talip çıktı...

G.Saray için gün sayıyordu! İngiltere'den talip çıktı...

Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Görevden alındı mı? Resmi açıklama geldi...

Görevden alındı mı? Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için yazarlardan olay sözler! "Mourinho kendini kovdurmak istiyor"

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için yazarlardan olay sözler! "Mourinho kendini kovdurmak istiyor"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.