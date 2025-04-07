Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım! Gündem oldu...

Süper Lig'de 3. sırada bulunan Samsunspor, 31. hafta mücadelesinde 11 Nisan Cuma günün lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya hesabından Süper Lig puan sıralamasının bulunduğu bir ekran görüntüsü paylaşarak şu ifadelerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu: "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun."