Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray'dan transferi açıkladı! Eyüp Aydın için birinci ağızdan bilgilendirme...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım HT Spor ekranlarında Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos maçının ardından transfere dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile Eyüp Aydın için anlaştıklarını belirtti.

Burak Kavuncu
Eyüp Aydın

Eyüp Aydın

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsil eden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Panathinaikos deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Galatasaray ile Eyüp Aydın'ın transferi konusunda el sıkıştıklarını belirtiken, transfer sürecine dair bilgilendirme yaptı. İşte detaylar...

GALATASARAY'LA ANLAŞTIK!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray dan transferi açıkladı! Eyüp Aydın için birinci ağızdan bilgilendirme... 1

"Makaombou'yu aldık ama 6 numara gibi oynamıyor, oynayamıyor. 6 numara kesin olarak almayı düşünüyoruz. Eyüp Aydın bunlardan bir tanesi, hem 6 hem 8 oynuyor. Hem oyuncuyla hem Galatasaray'la anlaştık ama problem çıktı. Galatasaray tarafında çıktı. Galatasaray satmak istemedi ama kiralamak istedi." dedi.

ANLAŞMALARINI BEKLİYORUZ...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray dan transferi açıkladı! Eyüp Aydın için birinci ağızdan bilgilendirme... 2

"Galatasaray bize kiralasa oyuncunun 1 sene sözleşmesi kaldığı için kiralayamıyor. Sözleşmesi düşüyor. Oyuncunun yeni sözleşme için talepleri var o yüzden orada anlaşmalarını bekliyoruz."

