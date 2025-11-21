SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Samsunspor başkanından Beşiktaş'ı küçümseyen açıklama!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların Galatasaray ve Fenerbahçe gibi olmadığını; Samsunspor'a eşdeğer bir rakip olduğunu söyleyen Yüksel Yıldırım'ın sözleri infial yarattı.

Samsunspor başkanından Beşiktaş'ı küçümseyen açıklama!
Emre Şen

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri ortalığı kızıştırdı. Beşiktaş'ı küçümseyen sözleriyle gündeme gelen Yıldırım'ın ifadeleri siyah-beyazlı futbolcuların kulağına kadar gitti ve Beşiktaş camiasını motive etti.

"BEŞİKTAŞ BİZE EŞ BİR RAKİP!"

Samsunspor başkanından Beşiktaş ı küçümseyen açıklama! 1

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Orkun ile Rafa'nın olup olmaması bizim için önemli değil. Onların olduğu ama Beşiktaş'ın yenildiği maçlar var. Beşiktaş, yenilmez bir takım değil; bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Defalarca yenildiler. Beşiktaş, bize eş bir rakip." dedi.

"HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Samsunspor başkanından Beşiktaş ı küçümseyen açıklama! 2

Yıldırım, "Biz çıkıp topumuzu oynayacağız. Hedefimiz net: 3 puan! Üzüldüğüm tek şey, üç yıldır Süper Lig’deyim ve Beşiktaş’ı bir türlü yenemedik. Bu sene gerçekten ‘o sene’ olacak gibi hissediyorum. Beşiktaş’ın içi karışık, Orkun cezalı, Rafa da büyük ihtimalle oynamayacak. Bunlar bizim için bir avantaj. Bu sezon ligdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ OYUNCULARI MOTİVE OLDU

Gazeteci Sercan Dikme, Yüksel Yıldırım'ın bu açıklamalarının Beşiktaş tesislerinde oyuncular tarafından konuşulduğunu ve motive olduklarını söyledi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli Takımımız Dünya Kupası yolunda! Romanya ile eşleşmenin tüm detayları ve bu hafta yaşanan tüm gelişmeler...Milli Takımımız Dünya Kupası yolunda! Romanya ile eşleşmenin tüm detayları ve bu hafta yaşanan tüm gelişmeler...
Evinde durduğu yerde sakatlandı! Derbi maçında forma giyemeyecekEvinde durduğu yerde sakatlandı! Derbi maçında forma giyemeyecek
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Yüksel Yıldırım beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.