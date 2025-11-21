Samsunspor başkanından Beşiktaş'ı küçümseyen açıklama!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri ortalığı kızıştırdı. Beşiktaş'ı küçümseyen sözleriyle gündeme gelen Yıldırım'ın ifadeleri siyah-beyazlı futbolcuların kulağına kadar gitti ve Beşiktaş camiasını motive etti.

"BEŞİKTAŞ BİZE EŞ BİR RAKİP!"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Orkun ile Rafa'nın olup olmaması bizim için önemli değil. Onların olduğu ama Beşiktaş'ın yenildiği maçlar var. Beşiktaş, yenilmez bir takım değil; bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Defalarca yenildiler. Beşiktaş, bize eş bir rakip." dedi.

"HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Yıldırım, "Biz çıkıp topumuzu oynayacağız. Hedefimiz net: 3 puan! Üzüldüğüm tek şey, üç yıldır Süper Lig’deyim ve Beşiktaş’ı bir türlü yenemedik. Bu sene gerçekten ‘o sene’ olacak gibi hissediyorum. Beşiktaş’ın içi karışık, Orkun cezalı, Rafa da büyük ihtimalle oynamayacak. Bunlar bizim için bir avantaj. Bu sezon ligdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ OYUNCULARI MOTİVE OLDU

Gazeteci Sercan Dikme, Yüksel Yıldırım'ın bu açıklamalarının Beşiktaş tesislerinde oyuncular tarafından konuşulduğunu ve motive olduklarını söyledi.