Samsunspor bıraktığı yerden devam ediyor! Gençlerbirliği ilk hafta puanla tanışamadı

Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte yeni sezonun ilk maçından galip ayrılan Samsunspor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği ise puanla tanışamadı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Holse (Dk. 72 Makoumbou), Dimata (Dk. 63 Muja), Mouandilmadji (Dk. 83 Ebriba Ceesay)

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Zan Zuzek, Goutas, Abdurrahim Dursun (Dk. 68 Hanousek), Etebo (Dk. 42 Samed Onur), Kyabou, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Thalisson), Nalepa (Dk. 82 Furkan Ayaz Özcan), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 68 Göktan Gürbüz)

Goller: Dk. 38 (Penaltıdan) Mouandilmadji, Dk. 67 Holse (Samsunspor), Dk. 88 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 78 Celil Yüksel (Samsunspor)

Gençlerbirliği Samsunspor
