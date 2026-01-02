SPOR

Samsunspor'dan Anthony Musaba açıklaması! TFF'ye resmen bildirildi

Samsunspor, Anthony Musaba ile yollarını resmen ayırdı. Disiplin sürecinin ardından Hollandalı kanat oyuncusunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi ve TFF’ye bildirildi. 22 maçta 6 gol, 3 asist üreten Musaba’nın kısa süre içinde Fenerbahçe’ye transfer olması bekleniyor.

Berker İşleyen
Samsunspor’da Anthony Musaba dosyası resmen kapandı. Karadeniz ekibi, Hollandalı kanat oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Daha önce kulüp tarafından yapılan açıklamada Musaba’nın takımla bağının fiilen koparıldığı ve oyuncu hakkında disiplin işlemlerinin başlatıldığı duyurulmuştu.

Yaşanan bu sürecin ardından taraflar masaya oturdu ve sözleşmenin feshi konusunda uzlaşma sağlandı.

YENİ ADRESİ FENERBAHÇE

Samsunspor formasıyla bu sezon 22 karşılaşmada görev alan Anthony Musaba, 6 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Ayrılığın ardından Hollandalı futbolcunun kısa süre içinde Fenerbahçe ile anlaşması bekleniyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması öngörülüyor.

