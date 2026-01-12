SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Samsunspor'dan Elayis Tavşan bombası! Başkan Yüksel Yıldırım duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor transferde gözünü İtalya'ya çevirdi. Karadeniz ekibi daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği Elayis Tavşan için resmi girişimlerine başladı. Tavşan için Samsunspor kiralık + zorunlu satın alma opsiyonlu bir transfer düşünüyor.

Samsunspor'dan Elayis Tavşan bombası! Başkan Yüksel Yıldırım duyurdu
Burak Kavuncu

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Samsunspor, gözünü Elayis Tavşan'a çevirdi. Karadeniz temsilcisi Reggiana'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Elayis Tavsan’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

BAŞKAN YÜKSEL YILDIRIM DUYURDU!

Samsunspor dan Elayis Tavşan bombası! Başkan Yüksel Yıldırım duyurdu 1

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ''Elayis Tavşan'ın transferi için kulübü Verona ile pazarlıklar sonucunda anlaşma sağladık. Elayis Tavşan ile daha önce anlaşma sağlamıştık.

Ancak bugün Elayis Tavşan'ın menajerinden 100 bin Euro'luk zam geldi. "Fuat Hoca'ya bu şartlarda olmaz" dedim.

Anlaştığımız rakama 'Evet' derlerse transfer gerçekleşecek. Elayis Tavşan ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağız. Elayis Tavşan gelecek sezondan itibaren yerli futbolcu statüsünde oynayacak. '' ifadelerini kullandı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI!

Samsunspor dan Elayis Tavşan bombası! Başkan Yüksel Yıldırım duyurdu 2

Samsunspor ile transfer görüşmeleri yapan Elayis Tavşan, Reggiana’nın Venezia ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı. İtalyan ekibi transfer görüşmelerine izin verdi. Samsunspor ise transferde son noktayı koymak için oyuncunun menajerinden haber bekliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, Fethiye’de çiçeklerle karşılandıGalatasaray, Fethiye’de çiçeklerle karşılandı
Trabzonspor'dan Serdar Saatçı sürprizi! Al Nasr'a gittiTrabzonspor'dan Serdar Saatçı sürprizi! Al Nasr'a gitti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Samsunspor transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Dünyanın gözü İran'da! Korkunç görüntüler

Dünyanın gözü İran'da! Korkunç görüntüler

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.