Samsunspor'dan Elayis Tavşan bombası! Başkan Yüksel Yıldırım duyurdu

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Samsunspor, gözünü Elayis Tavşan'a çevirdi. Karadeniz temsilcisi Reggiana'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Elayis Tavsan’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

BAŞKAN YÜKSEL YILDIRIM DUYURDU!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ''Elayis Tavşan'ın transferi için kulübü Verona ile pazarlıklar sonucunda anlaşma sağladık. Elayis Tavşan ile daha önce anlaşma sağlamıştık.

Ancak bugün Elayis Tavşan'ın menajerinden 100 bin Euro'luk zam geldi. "Fuat Hoca'ya bu şartlarda olmaz" dedim.

Anlaştığımız rakama 'Evet' derlerse transfer gerçekleşecek. Elayis Tavşan ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağız. Elayis Tavşan gelecek sezondan itibaren yerli futbolcu statüsünde oynayacak. '' ifadelerini kullandı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI!

Samsunspor ile transfer görüşmeleri yapan Elayis Tavşan, Reggiana’nın Venezia ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı. İtalyan ekibi transfer görüşmelerine izin verdi. Samsunspor ise transferde son noktayı koymak için oyuncunun menajerinden haber bekliyor.