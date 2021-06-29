Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta inanılmaz hatalar! Hırvatistan-İspanya maçı tarihe geçti

EURO 2020 Son 16 Turu maçında Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta 3-1 geriye düşen Hırvatistan, 85.dakikadan sonra maçı 3-3'e getirse de uzatma dakikalarında 2 gol birden bulan İspanya, maçı 5-3 kazanıp adını çeyrek finale yazdırdı.

KALECİ SIMON'DAN TARİHİ HATA

Mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. İspanya kalecisi Unai Simon, Hırvatistan karşısında tarihi bir hataya imza attı. İspanyol savunması orta sahada top çevirirken kalecisine doğru geri bir pas gönderdi. Kaleci Simon ise gelen pası kontrol etmek isterken topu ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

GOL ÖNCE SIMON'A SONRA PEDRI'YE YAZILDI

İspanya kalecisi Simon hatası sonra büyük üzüntü yaşadı. UEFA ilk olarak golü Simon'a yazarken devre arasında düzeltme geçerek geri pası atan Pedri'ye yazdı. İspanya'nın Slovakya ile oynadığı maçta ise Slovak kaleci Martin Dubravka yapılan ortayı kalenin içine tokatlayarak kendi filelerini havalandırmıştı.

EURO 2020'DE REKOR KIRILDI

Simon'un hatası sonrası kaleci performansları dikkat çekti. EURO 2020'de kendi kalesine gol atan kaleci sayısı şu an 3. Avrupa Şampiyonası tarihinde bu turnuvaya kadar hiçbir kaleci kendi filelerini havalandırmamıştı.

SU İÇERKEN GOL YEDİRDİ

dakikada İspanya atağa çıktığı sırada Hırvatistan'da Gvardiol su içerken yakalanırken Ferran Torres'i durdurmadı. İspanyol yıldız topu ağlarla buluşturdu.

SON 5 DAKİKA KALA 3-1'DEN DÖNDÜLER

Son bölüme 3-1 geriden giren Hırvatistan önce 85. dakikada Orsic'in golüyle farkı 1'e indirdi. Daha sonrasında 90+2. dakikada Orsic'in pasında Pasalic golü atarak mücadeleyi uzatmalara götürdü.

ORSIC MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Hırvatistan'da 67. dakikada oyuna giren Orsic, maçın kaderini değiştirdi. 1 gol 1 asist yaptı. Öte yandan maç öncesi Hırvat taraftarlar arasında yapılan oylamada yüzde 60, Orsic ilk 11'de oynamalı sonucu çıkmıştı.

UZATMALARDA 2 GOL BİRDEN

Uzatmalara goller kaçırarak başlayan Hırvatistan, önce Alvaro Morata ardından Mikel Oyarzabal'ın gollerine engel olamayınca 120 dakika sonunda sahadan 5-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

ÇAKIR KUSURSUZA YAKIN MAÇ YÖNETTİ

Çakır, seyir zevki yüksek maçı hatasıza yakın yönetti. Öte yandan Beşiktaşlı Vida Hırvatistan'da ilk 11'e çıkarken 120 dakika sahada kaldı.



