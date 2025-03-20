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  4. Samsunspor'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi! Ağır sözler...

Samsunspor'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi! Ağır sözler...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
20.03.2025 15:23
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Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe deplasmanında oynadıkları karşılaşmayı değerlendirerek, “Maç sonunda Fenerbahçeli futbolcuların bizim oyuncularımıza yapmış olduğu saldırı 4 büyüklerden herhangi bir takıma yapılsaydı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yine tepkisiz kalır mıydı? Disiplin cezasından yoksun kalan Fenerbahçeli oyuncuların TFF tarafından, görmedim, duymadım, bilmiyorum taktiği ile üç maymunu oynadıklarını görmek bizleri üzdü" dedi.

Samsunspor'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi! Ağır sözler...

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 28'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanında oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

"HAKEM TRİYOSU"

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Beraberliği hak ederek kazandıklarını söyleyen Veysel Bilen, "Fenerbahçe maçına puan ya da puanlar almak üzere gideceğiz demiştik. Bu maçın önemini teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimizle biliyorduk. Hafta içinde de iyi çalıştılar. Sahada hocalarının verdiği teknik ve taktik anlayışı maçın son bitiş güdüğüne kadar uyguladılar. Hakkımız olan puanı da aldık. Bunu yaparken de futbolu çirkinleştirmeden, gücümüzü ve haddimizi bilerek oynadık. Bu nedenle de teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimize camiaya bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ederiz. Başkanımızla maçtan önce hakemin öne çıkmadığı bir maç olsun diye vurgulamıştık. Atama yapıldığında da aynı tepkiyi göstermiştik. Maalesef yine bütün takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullanan bir hakem triyosu izledik" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor fenerbahçe
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