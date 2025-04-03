SPOR

71
65
51
47
44
39
38
38
38
36
36
34
33
31
30
30
30
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Samsunspor'dan Victor Osimhen açıklaması! "Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama..."

Samsunspor'dan Victor Osimhen açıklaması! "Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2025 17:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray'ın futbolcusu Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe-Galatasaray maçında Osimhen ile Cihan Aydın arasında geçen pozisyonu hatırlatan Thomas Reis, benzer pozisyonda oyuncusu Mouandilmadji'nin sarı kart görüp cezalı duruma düştüğünü belirtti.

Samsunspor'dan Victor Osimhen açıklaması! "Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama..."
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Osimhen ile kendi oyuncusu Mouandilmadji'nin benzer pozisyon yaşadığını fakat farklı kararlar verildiği savundu.

"OSIMHEN HAKEME ELLE DOKUNDU VE KART GÖRMEDİ"

67eda58a8a6c4122

Thomas Reis, "Bizim Fenerbahçe maçının hakemi de Cihan Aydın'dı. Fenerbahçe-Galatasaray maçında Victor Osimhen hakeme elle dokundu ve kart görmedi. Bizim oyuncumuz Fenerbahçe maçında ona dokunmuştu, daha hafif bir dokunuş olmasına rağmen sarı kart gördü." dedi.

"BÜYÜK TAKIMLARA AYRICALIKLI DAVRANILIYOR DEMEK İSTEMİYORUM AMA..."

484575083_18493073206060958_576847461597579810_n

Sözlerine devam eden Reis, "Hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama bazı takımların arasındaki fark diyebilirim. Sonuç olarak aynı hakemdi. Osimhen'in temasının Marius'un temasından daha sert olduğunu düşünüyorum ancak Osimhen'e herhangi bir kart verilmedi. Marius ise sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Bu yüzden bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler. Umarım gelecekte bu tür kararlar adil bir şekilde verilir." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarda yeni detay ortaya çıktı! Fenerbahçeliler bile tepki gösterdi...Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarda yeni detay ortaya çıktı! Fenerbahçeliler bile tepki gösterdi...
Kerem Aktürkoğlu geri döndü! Öyle bir şey yaptı ki... Gece damga vurduKerem Aktürkoğlu geri döndü! Öyle bir şey yaptı ki... Gece damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boykot için "Oh olsun" dedi! 2 Nisan verilerine tepki: "Sen kimi kandırıyorsun?"

Boykot için "Oh olsun" dedi! 2 Nisan verilerine tepki: "Sen kimi kandırıyorsun?"

Uzman Memiş altından daha değerli olan madeni açıkladı

Uzman Memiş altından daha değerli olan madeni açıkladı

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarda yeni detay ortaya çıktı! Fenerbahçeliler bile tepki gösterdi...

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarda yeni detay ortaya çıktı! Fenerbahçeliler bile tepki gösterdi...

Samsunspor'dan Victor Osimhen açıklaması! "Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama..."

Samsunspor'dan Victor Osimhen açıklaması! "Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama..."

G.Saray'dan Acun Ilıcalı için olay açıklama!

G.Saray'dan Acun Ilıcalı için olay açıklama!

Kerem Aktürkoğlu geri döndü! Öyle bir şey yaptı ki... Gece damga vurdu

Kerem Aktürkoğlu geri döndü! Öyle bir şey yaptı ki... Gece damga vurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.