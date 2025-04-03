Samsunspor'dan Victor Osimhen açıklaması! "Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama..."

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Osimhen ile kendi oyuncusu Mouandilmadji'nin benzer pozisyon yaşadığını fakat farklı kararlar verildiği savundu.

"OSIMHEN HAKEME ELLE DOKUNDU VE KART GÖRMEDİ"

Thomas Reis, "Bizim Fenerbahçe maçının hakemi de Cihan Aydın'dı. Fenerbahçe-Galatasaray maçında Victor Osimhen hakeme elle dokundu ve kart görmedi. Bizim oyuncumuz Fenerbahçe maçında ona dokunmuştu, daha hafif bir dokunuş olmasına rağmen sarı kart gördü." dedi.

"BÜYÜK TAKIMLARA AYRICALIKLI DAVRANILIYOR DEMEK İSTEMİYORUM AMA..."

Sözlerine devam eden Reis, "Hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama bazı takımların arasındaki fark diyebilirim. Sonuç olarak aynı hakemdi. Osimhen'in temasının Marius'un temasından daha sert olduğunu düşünüyorum ancak Osimhen'e herhangi bir kart verilmedi. Marius ise sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Bu yüzden bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler. Umarım gelecekte bu tür kararlar adil bir şekilde verilir." ifadelerini kullandı.