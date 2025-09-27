Samsunspor'dan zehir zemberek açıklama! "Fenerbahçe'ye yenilelim diye yapıyorlar"

Süper Lig’in 7’inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmadan 2-2 beraberlik ile ayrılan Samsunspor, resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak hakem kararlarına tepki gösterdi.

"FENERBAHÇE'YE YENİLELİM DİYE YAPIYORLAR"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Resmen Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar. Yeter artık! Bugünkü kırmızı kart sonrası şimdi benim Fenerbahçe maçında forvetim yok." ifadelerini kullandı.

ZEKİ YAVRU: "15 YILLIK FUTBOL KARİYERİMDE YAŞADIĞIM EN KARA GECE!"

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, "15 yıllık futbol kariyerimde yaşadığım en kara gece! TFF ve MHK yetkililerinden bir talebim var. Bu maçı lütfen bir kere izlesinler. Böyle bir skandal olamaz. İnanılmaz derecede şaşkınım. Samsunspor camiası sıradan bir camia değil. Samsunspor camiasının büyüklüğünün altında bu kişiler ezilir! Dikkat etsinler. Anamızın ak sütü gibi helal olan puanlarımız çalındı." dedi.

"FUTBOLCUMUZUN AYAĞINA BASTIĞI AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR"

Samsunspor, Gaziantep FK karşılaşmasındaki hakem hatalarını TFF’ye bildireceklerini açıkladı.

“Kulübümüz ile Gaziantep FK arasında bugün oynanan karşılaşmada, müsabaka hakeminin vermiş olduğu hatalı kararlar, oyunun seyrini bütünüyle değiştirdiği gibi, teknik ekibimiz ve futbolcularımızın emeklerinin heba olmasına neden olmuştur. Müsabaka olağan akışında devam ederken, 45+5. dakikada futbolcumuz Cherif Ndiaye, herhangi bir gerekçe olmaksızın oyundan ihraç edilmiştir. İlgili pozisyon dikkatle incelendiğinde, aslında rakip takım oyuncusunun futbolcumuzun ayağına bastığı açıkça görülmektedir."

"FENERBAHÇE MÜSABAKASINI DA DOĞRUDAN ETKİLEMİŞTİR"

"Buna rağmen ayağına basılan futbolcumuzun kırmızı kart ile cezalandırılması, kabul edilemez bir hata ve son derece vahim bir karardır. Golden önce futbolcumuz Zeki Yavru’ya yapılan faulün es geçilmesi ise maçın seyrini doğrudan etkileyen bir diğer büyük hakem hatasıdır. Dahası ve oldukça enteresan olanı, müsabaka hakeminin müsabaka süresince istisnasız tüm takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmasıdır. Neredeyse bir pozisyonda dahi takdir hakkının takımımız lehine kullanılmadığını gördük. Bu yanlış kararlar bütünü yalnızca bugünkü karşılaşmanın sonucunu değil, aynı zamanda gelecek hafta oynayacağımız ve büyük önem taşıyan Fenerbahçe müsabakasını da doğrudan etkilemiştir. Samsunspor Futbol Kulübü olarak bundan sonraki süreçte tüm hakem kararlarının yakın takipçisi olacağımızı, yanlış ve hatalı kararlarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”