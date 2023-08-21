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SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

21.08.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig’e 3 puanla başlayan sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar 11 sene sonra karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri rakip sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi takımın teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri ise hazırlıklarını tamamladı. Samsunspor Fenerbahçe canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Samsunspor Fenerbahçe maçı canlı olarak yayınlanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Gaziantep FK karşısında aldığı 3 puanla sezona hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Maribor'u yenmeyi de başardı. Sivasspor ile deplamanda 1-1 berabere kalan Samsunspor, Fenerbahçe'yi yenerek maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Samsunspor Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte heyecanla beklenen karşılaşmaya ilişkin detaylar...

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı bugün (21 Ağustos 2023 Pazartesi) saat 21.00'da başlayacak.

Maç, Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü haki ise Direnç Tosunoplu olarak açıklandı.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor muhtemel 11'i: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Schnidler, Taylan, Ntcham, Bola, Laura, Fofana, Mouandilmadji

Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko

İsmail Kartal, son transferler Fred ve Cengiz Ünder’i kadroya dahil etti. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Bright Osayi Samuel, Miguel Crespo ve Miha Zajc ise İstanbul’da kaldı.

SÜPER LİG'DE 61. RANDEVU

Samsunspor ve Fenerbahçe ligde bugüne dek 60 kez karşı karşıya geldi. Ocak 1970 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0’lık galibiyetiyle başlayan rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor.

Samsunspor ve Fenerbahçe arasında oynanan 12 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 101 golüne, Samsunspor ise 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Samsunspor’un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul’da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya’nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0’lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe’yi 4-0’lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.

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