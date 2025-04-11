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Samsunspor, Galatasaray karşısında bir ilk yaşadı ve taraftarına şok yaşattı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.04.2025 22:11
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Galatasaray, Süper Lig'de en zorlu deplasmanlardan olan Samsun'da 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda kritik virajı kayıpsız döndü. Lig üçüncüsü Samsunspor'un ortaya koyduğu etkisiz performans sonrası bu sezon bir ilk yaşandı.

Samsunspor, Galatasaray karşısında bir ilk yaşadı ve taraftarına şok yaşattı!

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Reeder Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi ve Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarttı. Samsunspor, Galatasaray karşısında etkisiz oyunu sonrası bu sezon bir ilke imza attı.

İLK KEZ İSABETLİ ŞUT ATAMADAN TAMAMLADILAR

654774_SAMSUNSPOR---GALATASARAY-MACINDAN-FOTOGR

Süper Lig'in en flaş ekipleri arasında gösterilen ve Galatasaray-Fenerbahçe'den sonra ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, bu sezon ilk kez bir maçı isabetli şut atamadan tamamladı.

GALATASARAY RAHAT KAZANDI

654781_SAMSUNSPOR---GALATASARAY-MACINDAN-FOTOGR

Otoritelerin de zor bir deplasman olarak gösterdiği Samsun maçından çok rahat bir galibiyet alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda rahat bir adım attı.

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Tüm Maçlar
MS
Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor
0 - 2
Galatasaray Galatasaray

Galatasaray'a kötü haber! Sallai...Galatasaray'a kötü haber! Sallai...
Galatasaray, Samsun deplasmanından 3 puanla ayrıldı! Fenerbahçe ile maç fazlasıyla puan farkı 6'ya çıktı...Galatasaray, Samsun deplasmanından 3 puanla ayrıldı! Fenerbahçe ile maç fazlasıyla puan farkı 6'ya çıktı...
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