Samsunspor, Galatasaray karşısında bir ilk yaşadı ve taraftarına şok yaşattı!

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Reeder Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi ve Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarttı. Samsunspor, Galatasaray karşısında etkisiz oyunu sonrası bu sezon bir ilke imza attı.

İLK KEZ İSABETLİ ŞUT ATAMADAN TAMAMLADILAR

Süper Lig'in en flaş ekipleri arasında gösterilen ve Galatasaray-Fenerbahçe'den sonra ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, bu sezon ilk kez bir maçı isabetli şut atamadan tamamladı.

GALATASARAY RAHAT KAZANDI

Otoritelerin de zor bir deplasman olarak gösterdiği Samsun maçından çok rahat bir galibiyet alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda rahat bir adım attı.