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Samsunspor İkinci Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 10.12.2020 10:59 | Son Güncelleme

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Samsunspor İkinci Başkanı Mustafa Kemal Erkanat hayatını kaybetti.

Samsunspor İkinci Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İlkadım Futbol Akademi Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Erkanat, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Geçen ay içerisinde Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre evde tedavi gören Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, tedavilerinin önlem amaçlı olarak devam etmesi için hastaneye kaldırıldı.

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Yoğun bakım ünitesinde tutulan Mustafa Erkanat'ın tüm çabalara rağmen sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi. 20 Kasım’dan bu yana hastanede gözetim altına alınan Başkan Yüksel Yıldırım'ın ise normal odada tedavisine devam ediliyor.

MUSTAFA ERKANAT KİMDİR?

Mustafa Erkanat 1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. 1984'te Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı. 2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubu'na katıldı. Erkanat, YILDIRIM Şirketler Grubu'nun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktaydı. Mustafa Erkanat ayrıca Yılport Samsunspor'da ikinci başkanlık görevini yürütüyordu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
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