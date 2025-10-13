SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Samsunspor kale arkası tribünleri kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz olacak

Samsunspor tarafından bazı istisnalarla birlikte tüm iç saha maçlarında kale arkası tribünlerin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz olacağı duyuruldu.

Samsunspor kale arkası tribünleri kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz olacak
Berker İşleyen

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir" denildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gruptaki sonuçları belirleyecek bir maçGruptaki sonuçları belirleyecek bir maç
Kadro dışı kararı sonrası olanlar oldu! F.Bahçe'nin yıldızından gizemli paylaşımKadro dışı kararı sonrası olanlar oldu! F.Bahçe'nin yıldızından gizemli paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor bilet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.