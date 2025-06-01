Samsunspor - Kayserispor maçında inanılmaz son! Beşiktaş'ı saf dışı bıraktılar

Süper Lig'de Samsunspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. Dakikalar 95'i gösterdiğinde hala 1-0 geride olan Samsunspor, böylesine az rastlanacak bir geri dönüşe imza attı.

SAMSUNSPOR'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Karadeniz ekibi, 90+5'te Soner Aydoğdu'nun golüyle ümitlendi. Golün ardından büyük bir baskı kuran Samsunspor, 90+8'de Muja ile golü buldu ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. Beşiktaş bu sonucun ardından sezonu dördüncü kapattı.

PLAY-OFF HAKKI SAMSUNSPOR'DA!

Karadeniz ekibi, ligi üçüncü tamamlayarak önümüzdeki yıl UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılacak.

Samsunspor, Avrupa Ligi play-off aşamasında elenmesi halinde Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

MAÇ SONU ÜÇLÜ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Zeki Yavru, maç sonu üçlü çektirdi.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Şampiyon | Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması: Galatasaray

Şampiyonlar Ligi elemeleri: Fenerbahçe

Avrupa Ligi play-off: Samsunspor

Avrupa Ligi 3. tur: Beşiktaş

Konferans Ligi 3. tur: Başakşehir

Küme düşenler: Bodurm FK, Sivasspor, Hatayspor, Adana Demirspor