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Samsunspor - Kayserispor maçında inanılmaz son! Beşiktaş'ı saf dışı bıraktılar

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Samsunspor evinde Kayserispor’u 2-1 yenerek ligi 3. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi, 90+5'te ve 90+8'de attığı gollerle inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda oynamayı garantiledi.

Samsunspor - Kayserispor maçında inanılmaz son! Beşiktaş'ı saf dışı bıraktılar
Emre Şen

Süper Lig'de Samsunspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. Dakikalar 95'i gösterdiğinde hala 1-0 geride olan Samsunspor, böylesine az rastlanacak bir geri dönüşe imza attı.

SAMSUNSPOR'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Karadeniz ekibi, 90+5'te Soner Aydoğdu'nun golüyle ümitlendi. Golün ardından büyük bir baskı kuran Samsunspor, 90+8'de Muja ile golü buldu ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. Beşiktaş bu sonucun ardından sezonu dördüncü kapattı.

PLAY-OFF HAKKI SAMSUNSPOR'DA!

Karadeniz ekibi, ligi üçüncü tamamlayarak önümüzdeki yıl UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılacak.

Samsunspor, Avrupa Ligi play-off aşamasında elenmesi halinde Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

MAÇ SONU ÜÇLÜ

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Zeki Yavru, maç sonu üçlü çektirdi.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Şampiyon | Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması: Galatasaray
Şampiyonlar Ligi elemeleri: Fenerbahçe

Avrupa Ligi play-off: Samsunspor
Avrupa Ligi 3. tur: Beşiktaş
Konferans Ligi 3. tur: Başakşehir

Küme düşenler: Bodurm FK, Sivasspor, Hatayspor, Adana Demirspor

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MS
Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor
2 - 1
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor

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