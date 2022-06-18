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Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan taraftara "birlik olma" çağrısı

18.06.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan taraftara "birlik olma" çağrısı

SAMSUN (AA)- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarı birlik olmaya ve takımlarına sahip çıkmaya davet etti.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan 2021-2022 sezonunda taraftarı tatmin edecek yönetim tarzı ve futbol sergileyememiş olabileceklerini belirtti.

Samsunspor'un başarısı için savaş verdiklerini, niyetlerinin her zaman iyi olduğuna işaret eden Yıldırım, "Geçmiş dönemde olduğu gibi gelecek dönemde de takımımız için büyük taraftarımızın itici gücümüz ve 12. adamımız olduğunun farkındayız. Bu zorlu yolda bizi bir an olsun yalnız bırakmayacağınızdan hiç şüphemiz yok. Hep birlikte olursak başarı kaçınılmazdır. Her gün bir tecrübe daha kazanıyoruz ve bu tecrübeler doğrultusunda hatasız ilerlemeye çalışıyoruz. Bu sezon yaptığımız transferler umarım sizleri mutlu ediyordur." ifadesini kullandı.

Yıldırım, ekonomik krizden geçerken bile transferin çok daha fazlasını yapmaya çalıştıklarından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yılport Samsunspor olarak sadece saha içi etkenler ile değil, aynı zamanda saha dışı etkenler ile de mücadele içindeyiz. Bu mücadelemizde büyük sabır gösteren ve bizleri anlayışla karşılayan vefakar ve cefakar taraftarlarımıza minnettarız. 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında şampiyonluk en çok Samsun'a yakışır' sloganıyla çıktığımız yolda gelin en alttan en üste kadar sevdasına hizmet eden tüm gönüldaşlar, tek yumruk olalım. Takımımıza sahip çıkıp başarıya koşalım. Bizimle olmaya var mısınız büyük Samsunspor taraftarı?"

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