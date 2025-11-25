Samsunspor maçının ardından Sergen Yalçın'ın sabrı taştı!

Beşiktaş’ın Samsunspor karşısında aldığı 1-1’lik beraberliğin ardından teknik direktör Sergen Yalçın, takım içindeki dengeleri değiştirecek önemli bir kararın eşiğine geldi. Özellikle hücum hattında yaşanan verimsizlik, tecrübeli teknik adamı farklı çözümler aramaya itti.

ABRAHAM KULÜBEYE

Son haftalarda performansı sert şekilde eleştirilen Tammy Abraham, Samsunspor maçında da bekleneni veremedi. İngiliz golcünün bu görüntüsü, Yalçın’ın sabrının taşmasına neden oldu. Milliyet’in haberine göre Abraham, Karagümrük karşılaşmasına yedek başlayacak.

İLERİ UÇTA YENİ PLAN: EL BILAL TOURE

Beşiktaş teknik ekibi hücum hattında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Karagümrük sınavında ileri uçta El Bilal Toure’nin görevlendirilmesi planlanırken, sol kanatta ise Jota Silva’nın forma giymesi bekleniyor. Bu değişiklikle hücumda daha agresif ve dinamik bir yapı hedefleniyor.

ABRAHAM’IN PERFORMANS TABLOSU

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 kez sahaya çıkan Tammy Abraham, 10 gol ve 2 asistlik bir katkı sundu. Skor üretse de eleştirilerin odağında yer alması, form düşüklüğü ve istikrarsız performansı nedeniyle kulübeye çekilmesine yol açtı.