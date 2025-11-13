Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis için flaş iddia! 200 bin euro bedelle Wolfsburg'a transfer olabilir...

Ülkemizi bu sene Avrupa Konferans Ligi’nde başarıyla temsil eden Samsunspor’da teknik direktör Thomas Reis’in çizdiği performans büyük beğeni toplarken, deneyimli teknik adam için Alman medyasından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ALMAN MEDYASI YAZDI!

Sky Sport DE’nin haberine göre, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, 52 yaşındaki Alman teknik adamı gündemine aldı. Haberin detaylarında ise Reis’in Samsunspor ile sözleşmesinin 2027’e kadar devam ettiği ve 200 bin Euro’luk serbest kalma bedelinin olduğu belirtildi.

THOMAS REIS’İN BU SEZON PERFORMANSI…

Samsunspor bu sezon Thomas Reis ile Trendyol Süper Lig’de çıktığı 12 maçta tek mağlubiyet alırken, Avrupa Konferans Ligi’nde 3 maçta aldığı 3 galibiyetle lider olarak yer alıyor.