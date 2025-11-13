SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis için flaş iddia! 200 bin euro bedelle Wolfsburg'a transfer olabilir...

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un teknik direktörlüğünü yapan Thomas Reis için ortaya flaş bir iddia atıldı. Reis’in Alman ekiplerinden Wolfsburg’un gündeminde olduğu belirtilirken, deneyimli teknik adamın sözleşmesine dair de çarpıcı bir detaya yer verildi. İşte detaylar…

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis için flaş iddia! 200 bin euro bedelle Wolfsburg'a transfer olabilir...
Burak Kavuncu

Ülkemizi bu sene Avrupa Konferans Ligi’nde başarıyla temsil eden Samsunspor’da teknik direktör Thomas Reis’in çizdiği performans büyük beğeni toplarken, deneyimli teknik adam için Alman medyasından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ALMAN MEDYASI YAZDI!

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis için flaş iddia! 200 bin euro bedelle Wolfsburg a transfer olabilir... 1

Sky Sport DE’nin haberine göre, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, 52 yaşındaki Alman teknik adamı gündemine aldı. Haberin detaylarında ise Reis’in Samsunspor ile sözleşmesinin 2027’e kadar devam ettiği ve 200 bin Euro’luk serbest kalma bedelinin olduğu belirtildi.

THOMAS REIS’İN BU SEZON PERFORMANSI…

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis için flaş iddia! 200 bin euro bedelle Wolfsburg a transfer olabilir... 2

Samsunspor bu sezon Thomas Reis ile Trendyol Süper Lig’de çıktığı 12 maçta tek mağlubiyet alırken, Avrupa Konferans Ligi’nde 3 maçta aldığı 3 galibiyetle lider olarak yer alıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Afrika Kupası alarmı verildi! Yıldız isimler yolcu...Galatasaray'da Afrika Kupası alarmı verildi! Yıldız isimler yolcu...
Euro 2028'in açılış ve final maçlarının stadyumları belli oldu!Euro 2028'in açılış ve final maçlarının stadyumları belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor VfL Wolfsburg son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.