Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ten tepkili sözler: "Aynısını Galatasaray maçında da yaşamıştık!"

Sezonun flaş ekibi Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Beşiktaş'a konuk oldu. Başladığı gibi golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

"HAKEM SONUCA ETKİ ETMEK İSTEDİ"

Hakemin Rick van Drongelen'e gösterdiği kırmızı kartın yanlış olduğunu söyleyen Reis, "Sonuç sebebiyle mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. İkinci yarı zor geçti. İlk yarının ilk 10-15 dakikasında istediğimiz performansı gösteremedik. Bazı problemler yaşadık ama ilk yarıda daha iyi performans gösterdik. Ne yazık ki hakem göstermiş olduğu ikinci sarı kartla sonuca etki etmek istedi. İkinci yarının zor geçmesine rağmen net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Beşiktaş da pozisyonlara girdi. Rick'in bizimle olmayacak olması bir problem." şeklinde konuştu.

"BENZERİNİ GALATASARAY MAÇINDA DA YAŞAMIŞTIK"

Galatasaray maçında benzer bir şey yaşadıklarını aktaran Alman teknik adam, "Bunun benzerini Galatasaray maçında da yaşamıştık. Bugün de aynısı oldu. Ligin başından bu yana bizim için normal geçen birçok maç oldu ama bu iki maçta aleyhimize verilen kararlar vardı. Kartla alakalı hakemle hemfikir değilim. Bugün sonuçtan mutluyuz. Beşiktaş gibi çok iyi oyuncuları olan bir takıma karşı 10 kişiyle oynadık. Samsunspor olarak biz de birbirimiz için savaştık. Umarım önümüzdeki maçları 11 kişiyle tamamlama fırsatımız olur. Cuma günü önemli bir maç oynayacağız evimizde. Umarım iyi bir performans gösterip istediğimiz sonucu alırız." dedi.

"TARİHİN EN İYİSİ SEZONUNU GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu geçirmek istediğini dile getiren Reis, "İlk hedefimiz ligde kalmak, her maç bizim için çok önemli. Her maçı da kazanmak istiyoruz. Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirmek istiyoruz. Belki beşinci, belki sekizinci olacağız, belki daha iyi yerlerde bitireceğiz. Daha fazla puan toplarsak güzel bir sezon geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.