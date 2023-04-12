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Samsunspor Tuzlaspor maçında görülmemiş olay! Hocası değiştirmek istedi, oyundan çıkmadı...

12.04.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Samsunspor Tuzlaspor karşılaşmasının son dakikalarında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Tuzlaspor cephesinde Bünyamin Yürür tabelada numarası yanmasına rağmen oyundan çıkmayı redderken, oyuna girmeye hazırlanan oyuncu direkt soyunma odasına gitti. İşte detaylar...

Samsunspor Tuzlaspor maçında görülmemiş olay! Hocası değiştirmek istedi, oyundan çıkmadı...
Bünyamin Yürür

Bünyamin Yürür

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Tuzlaspor
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Spor Toto 1. Lig'de heyecan 32'inci hafta mücadeleleri ile sürüyor. 32. hafta karşılaşmasında lider Samsunspor sahasında Tuzlaspor'u konuk ederken, ev sahibi ekip karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında Philip Awuku'nun kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 yenmeyi başardı ve puanını 66'ya çıkararak en yakın takipçisi Eyüpspor ile olan puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.

GÖRÜLMEMİŞ OLAY!

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Öte yandan karşılaşmanın son bölümüne girilirken Tuzlaspor cephesinde sahalarda görülmeye alışık omadığımız bir olay yaşandı. Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı oyuna müdahale etmek için 75'te Muhammed Demirci'yi kenara aldı ve Bünyamin Yürür'ü sahaya attı. Tavacı bundan 19 dakika sonra ise flaş bir kararla Bünyamin'i oyundan almak istedi.

OYUNDAN ÇIKMADI

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Oyucu değişikliği işaret edilip 4. hakem tabelayı kaldırdığında numarasını gören Bünyamin çılgına dönerken, kenara tepki gösterdi. 14 dakika evvel sahaya sürülen 25 yaşındaki futbolcu oyundan çıkmak istemedi, böylece değişiklik de gerçekleşmedi. Oyuna girmeye hazırlanan İmbula ise direkt soyunma odasına gitti.


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