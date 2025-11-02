SPOR

Samsunspor'un bileği bükülmüyor! Konyaspor'u da 3 golle geçtiler

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Samsunspor rakibini 3-1 mağlup etti.

Samsunspor'un bileği bükülmüyor! Konyaspor'u da 3 golle geçtiler
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 5'te Anthony Musaba, 13'te Cherif Ndiaye ve 57. dakika Riechedly Bazoer'in kendi kalesine attığı gollerle geldi.

SERİ 7 MAÇA ÇIKTI

Samsunspor un bileği bükülmüyor! Konyaspor u da 3 golle geçtiler 1

Konyaspor'un tek golünü ise dakika 60'da Umut Nayir attı. Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 20 yaptı. Konyaspor, 14 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

MS
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
1 - 3
Samsunspor Samsunspor

