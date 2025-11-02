Samsunspor'un bileği bükülmüyor! Konyaspor'u da 3 golle geçtiler

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 5'te Anthony Musaba, 13'te Cherif Ndiaye ve 57. dakika Riechedly Bazoer'in kendi kalesine attığı gollerle geldi.

SERİ 7 MAÇA ÇIKTI

Konyaspor'un tek golünü ise dakika 60'da Umut Nayir attı. Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 20 yaptı. Konyaspor, 14 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.