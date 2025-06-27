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Samsunspor'un da Başkanı olan Yüksel Yıldırım Fransa'da sahibi olduğu USL Dunkerque'ün logosunu değiştirdi!

Samsunspor kulübünün de başkanı olan ve Fransa'da USL Dunkerque'ün sahibi olan Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi. İşte detaylar...

Samsunspor'un da Başkanı olan Yüksel Yıldırım Fransa'da sahibi olduğu USL Dunkerque'ün logosunu değiştirdi!
Berker İşleyen

Samsunspor Başkanı ve Senegal'deki Amitie Futbol Kulübü'nün sahibi Yüksel Yıldırım, Fransa'da sahibi olduğu USL Dunkerque ile kulübün kurumsal kimliğini baştan aşağı yenileme sürecine girdi.

İki yıl önce kulübü satın alan Yıldırım, hem taraftarla güçlü bir bağ kurdu hem de sahada ve saha dışında kulübü daha güçlü hale getirmek için harekete geçti.

Bu değişimin ilk adımı ise logoda atıldı. Yıldırım'ın direktifleriyle, kulübün tarihî simgelerinden biri olan ve daha önce arka planda kalan yunus figürü, artık logonun merkezinde yer alıyor.

115 YILLIK KULÜBÜN LOGOSU DEĞİŞTİ

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Kulüpten yapılan açıklamada yeni logonun, Dunkerque şehrinin denizcilik geleneğini ve kulübün 115 yıllık mirasını onurlandırdığı ifade edildi ve şu ifadeler kullanıldı:

Logonun merkezindeki kalkan, kulübün 115 yıllık mirasını onurlandırıyor. Kulübün etrafındaki şehrin topluluğunu temsil eden çift sınırla vurgulanan Dunkerque tarihinin gücünü ve korumasını sembolize ediyor.

Kulübün tarihi bir amblemi olan yunus artık sadece bir maskot olmaktan öteye geçiyor: Dunkerque'nin denizcilik DNA'sını, canlılığını ve enerjisini temsil ediyor. Kulübün monogramı etrafına sarılan yunus, spor projesi içinde koruma ve ileri momentum fikrini iletiyor.

ESKİ LOGO

s333

YENİ LOGO

sdaf

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Samsunspor logo Yüksel Yıldırım son dakika
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