SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Samsunsporlu bir taraftar öldürülmüştü! Restoran sahibinin ifadesi ortaya çıktı: "Öldürmek isteseydim tabancamda mermi vardı"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Samsunspor taraftarları Giresun’un Espiye ilçesinde bir restoranda mola verdi. Burada çıkan arbede sonucu Samsunsporlu bir taraftar uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öte yandan taraftarın ölümüne sebep olan restoran sahibinin ifadesi ortaya çıktı. Restoran sahibi kendilerini gürültü için uyardığını ve olayın buradan çıktığını savunarak, "Öldürmek isteseydim tabancamda mermi vardı" dedi. İşte detaylar...

Ligin dördüncü haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşma öncesi yaşanan olay ise maçın önüne geçti.

Samsunsporlu bir taraftar öldürülmüştü! Restoran sahibinin ifadesi ortaya çıktı: "Öldürmek isteseydim tabancamda mermi vardı" 1

Olay, Espiye ilçesi Gölağzı mevkiinde meydana geldi. Samsunspor taraftar kafilesi, yolculuk sırasında bir restoranda yemek için mola verdi.

Samsunsporlu bir taraftar öldürülmüştü! Restoran sahibinin ifadesi ortaya çıktı: "Öldürmek isteseydim tabancamda mermi vardı" 2

SAMSUNSPORLU 2 TARAFTAR VURULDU!

Ancak iddiaya göre işletme sahibi, taraftarların alkollü olduklarını gerekçe göstererek mekana almak istemedi. Bu nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Samsunspor taraftar kafilesinden Ümit Çapkın ile kardeşi R.Ç. yaralandı.

Samsunsporlu bir taraftar öldürülmüştü! Restoran sahibinin ifadesi ortaya çıktı: "Öldürmek isteseydim tabancamda mermi vardı" 3

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınırken, olay sonrası Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Çapkın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşi R.Ç.'nin ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Samsunsporlu bir taraftar öldürülmüştü! Restoran sahibinin ifadesi ortaya çıktı: "Öldürmek isteseydim tabancamda mermi vardı" 4

Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Taraftarlara silah çeken restoran sahibinin ifadesi ortaya çıktı. Taraftar grubunun 23-30 adet ekmek arası siparişi verdiğini söyleyen restoran sahibi, "Hepsi masalara gelip kalabalık bir gürültüyle konuşmaya başlayınca diğer müşteriler rahatsız oldu" dedi.

Samsunsporlu bir taraftar öldürülmüştü! Restoran sahibinin ifadesi ortaya çıktı: "Öldürmek isteseydim tabancamda mermi vardı" 5

"'POLİSİ ARA' DEDİM, HEPSİ BİRDEN SALDIRMAYA BAŞLADI"

Taraftar grubunu uyardığını aktaran restoran sahibi, "Yanlarına gidip 'Diğer müşteriler rahatsız oluyor, biraz daha sessiz konuşalım' dedim. Bunu duyunca daha fazla gürültü yapmaya başladılar. Ben de çalışanıma 'Polisi ara' dedim. Bunu duyunca hepsi birden bize saldırmaya başladı. Kızıma, yeğenime, çalışanlarıma, hepimize saldırdılar" ifadelerini kullandı.

"TABANCAM ATEŞ ALDI, BUNA RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDİNCE 3 EL DAHA ATEŞ ETTİM"

Restoran sahibi ifadesinin devamında ise şunları söyledi:

"O saldırıyı başka bir şekilde engelleyemeyeceğimi anladığım için çekmecedeki ruhsatlı tabancamı çıkarıp kurdum. O esnada hala beni darbediyorlardı. Arbede sırasında tabancam ateş aldı. Buna rağmen kalabalık bana saldırmaya devam edince 3 el daha ateş ettim.

"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM TABANCAMDA MERMİ VAR"

Bizi tehdit ederek uzaklaştılar. Çalışanlarıma ambulans çağırmalarını söyledim. Çalışanlarım yaralılara pansuman da yaptı. Öldürmek isteseydim tabancamda mermi vardı. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, keşke hiçbiri yaşanmasaydı"

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandıFenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı
Yok artık dedirten transfer! İnanılmaz bonservis...Yok artık dedirten transfer! İnanılmaz bonservis...
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor taraftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni uygulama başladı

Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni uygulama başladı

Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! İsim isim açıklandı... İlaçların içine bakın ne koymuşlar

Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! İsim isim açıklandı... İlaçların içine bakın ne koymuşlar

Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı...

Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı...

Yok artık dedirten transfer! İnanılmaz bonservis...

Yok artık dedirten transfer! İnanılmaz bonservis...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.