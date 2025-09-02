Samsunsporlu bir taraftar öldürülmüştü! Restoran sahibinin ifadesi ortaya çıktı: "Öldürmek isteseydim tabancamda mermi vardı"

Ligin dördüncü haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşma öncesi yaşanan olay ise maçın önüne geçti.

Olay, Espiye ilçesi Gölağzı mevkiinde meydana geldi. Samsunspor taraftar kafilesi, yolculuk sırasında bir restoranda yemek için mola verdi.

SAMSUNSPORLU 2 TARAFTAR VURULDU!

Ancak iddiaya göre işletme sahibi, taraftarların alkollü olduklarını gerekçe göstererek mekana almak istemedi. Bu nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Samsunspor taraftar kafilesinden Ümit Çapkın ile kardeşi R.Ç. yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınırken, olay sonrası Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Çapkın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşi R.Ç.'nin ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Taraftarlara silah çeken restoran sahibinin ifadesi ortaya çıktı. Taraftar grubunun 23-30 adet ekmek arası siparişi verdiğini söyleyen restoran sahibi, "Hepsi masalara gelip kalabalık bir gürültüyle konuşmaya başlayınca diğer müşteriler rahatsız oldu" dedi.

"'POLİSİ ARA' DEDİM, HEPSİ BİRDEN SALDIRMAYA BAŞLADI"

Taraftar grubunu uyardığını aktaran restoran sahibi, "Yanlarına gidip 'Diğer müşteriler rahatsız oluyor, biraz daha sessiz konuşalım' dedim. Bunu duyunca daha fazla gürültü yapmaya başladılar. Ben de çalışanıma 'Polisi ara' dedim. Bunu duyunca hepsi birden bize saldırmaya başladı. Kızıma, yeğenime, çalışanlarıma, hepimize saldırdılar" ifadelerini kullandı.

"TABANCAM ATEŞ ALDI, BUNA RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDİNCE 3 EL DAHA ATEŞ ETTİM"

Restoran sahibi ifadesinin devamında ise şunları söyledi:



"O saldırıyı başka bir şekilde engelleyemeyeceğimi anladığım için çekmecedeki ruhsatlı tabancamı çıkarıp kurdum. O esnada hala beni darbediyorlardı. Arbede sırasında tabancam ateş aldı. Buna rağmen kalabalık bana saldırmaya devam edince 3 el daha ateş ettim.

"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM TABANCAMDA MERMİ VAR"

Bizi tehdit ederek uzaklaştılar. Çalışanlarıma ambulans çağırmalarını söyledim. Çalışanlarım yaralılara pansuman da yaptı. Öldürmek isteseydim tabancamda mermi vardı. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, keşke hiçbiri yaşanmasaydı"