"Samsunspor'un kara günü" anısına yaptırılan anıtlar yarın açılacak

"Atatürk armalı formasının kırmızı-beyaz renklerine siyahın da eklenmesine neden olan elim kazanın 32'nci senesinde spor şehitlerimiz teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan'ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Samsunspor'un kara günü olarak bilinen bu tarih, bizlere her yıl o acıyı tekrar yaşatıyor. Gerek Türk futboluna kazandırdığı yıldızlar ve başarılar, gerekse taraftarıyla her zaman spor şehri olan Samsun'umuzun markası Samsunspor'umuz, bizim her zaman vazgeçilemez değerimizdir. Bu anlamda Samsunspor'umuzun elde edeceği başarılarla spor şehitlerimizin aziz hatıraları daima yaşatılacaktır."

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yayımladıkları mesajda, 20 Ocak 1989'un futbol tarihinin en acı günlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince Millet Bahçesi'ne yaptırılan Futbol Şehitleri Anıtı ile Samsunspor Kulübünce 19 Mayıs Stadı önüne yaptırılan Futbol Kahramanları Anıtı'nın yarınki açılışında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulunacak.

Türk futbolunun en acı hadiselerinden biri olarak tarihe geçen kazanın, tüm spor camiasının hafızalarında yer ettiğini aktaran Vali Dağlı ise, "Kulübün kırmızı-beyaz olan renklerine siyahın da eklenmesine neden olan bu elim kazanın yıl dönümünde, ülkemizi, Samsun'umuzu ve tüm spor camiasını büyük kedere boğan bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Büyük taraftarıyla spor kenti olan şehrimizde bizleri gururlandıran Samsunspor'umuzun kazandığı her başarı göğsümüzü kabartmakta, yeni galibiyetler için umut vermekte, heyecan uyandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

- Kazanın üzerinden 32 yıl geçti

Türk futbolunun acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde, Malatyaspor ile oynayacağı Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışıp uçuruma yuvarlanmıştı.

Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomic ise ülkesinde altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Kazada birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı.

Bir süre sonra Samsunspor'un kırmızı ve beyaz olan renklerine, kaybedilen isimlerin anısına "siyah" renk de eklenmişti.

