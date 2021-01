"Samsunspor'un kara günü" anısına yaptırılan anıtlar yarın açılacak

Samsunspor kafilesi taşıyan otobüsün 32 yıl önceki trafik kazası sonucu hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıtların açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Türk futbolunu yasa boğan olayda hayatını kaybedenler, kazanın 32'nci yılında da unutulmadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince Millet Bahçesi'ne yaptırılan Futbol Şehitleri Anıtı ile Samsunspor Kulübünce 19 Mayıs Stadı önüne yaptırılan Futbol Kahramanları Anıtı'nın yarınki açılışında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulunacak.

- Köktaş ve Dağlı'dan anma mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yayımladıkları mesajda, 20 Ocak 1989'un futbol tarihinin en acı günlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Yaşanan acıyı tüm Türkiye'nin paylaştığını dile getiren Fuat Köktaş, şunları kaydetti:

"Atatürk armalı formasının kırmızı-beyaz renklerine siyahın da eklenmesine neden olan elim kazanın 32'nci senesinde spor şehitlerimiz teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan'ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Samsunspor'un kara günü olarak bilinen bu tarih, bizlere her yıl o acıyı tekrar yaşatıyor. Gerek Türk futboluna kazandırdığı yıldızlar ve başarılar, gerekse taraftarıyla her zaman spor şehri olan Samsun'umuzun markası Samsunspor'umuz, bizim her zaman vazgeçilemez değerimizdir. Bu anlamda Samsunspor'umuzun elde edeceği başarılarla spor şehitlerimizin aziz hatıraları daima yaşatılacaktır."