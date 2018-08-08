Samudio Süper Lig'de gol krallığı yarışına hazır

Takım olarak Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını duyduklarını ifade eden Samudio, sezon öncesi çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktardı.

Samudio, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'nin kendisi için çok farklı bir şehir olduğunu belirterek, yeşil-mavili ekipte kalmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Samudio, bu yıl takım, yönetim ve taraftarlar olarak bir araya gelip, Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşıyacaklarına inandığını dile getirerek, "Ben de takım arkadaşlarımla birlikte çok iyi hazırlandım. Bu yıl farklı hedeflerim var. Performansımı artırarak takıma en iyi şekilde katkı vermeyi düşünüyorum." dedi.

Süper Lig'de kaliteli oyuncular olduğunu aktarıp, bunların başında Bafetimbi Gomis, Andre Ayew ve Burak Yılmaz gibi isimlerin geldiğini anlatan Samudio, "Elbette yarış çok daha zorlaşıyor ama bu oyunculara karşı oynamak beni endişelendirmiyor. Ben kendi işimi yapacağım. Günden güne daha iyi olmak için çalışıyorum. Sadece kendimi geliştirmeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"En iyisini yapmak için çalışacağım"

Samudio, Çaykur Rizespor'da çok iyi bir dönem geçirdiğine dikkati çekerek, "Geçen sezon ulaştığım 20 gol, çok iyi bir rakamdı. Bu yıl için de yeni hedeflerim var ama şu anda atacağım gol sayısı için söz vermiyorum. Takım arkadaşlarıma en iyi şekilde yardım etme sözü veriyorum. Teknik ekibimize ve yönetimimize, elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağımın sözünü verebilirim." ifadelerini kullandı.