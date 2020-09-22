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Samuel Kalu Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.09.2020 09:14 | Son Güncelleme

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Bordeaux forması giyen Samuel Kalu, transferiyle ilgili açıklama yaptı. Peki Samuel Kalu Fenerbahçe için ne dedi? İşte detaylar...

Samuel Kalu Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

Nijeryalı sağ kanat Kalu, Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı ve detayları paylaştı.

Fenerbahçe'nin kendisi için Bordeaux'ya kiralama teklifi yaptığını söyleyen 23 yaşındaki Kalu, "Gerçekten söylenecek fazla bir şey yok çünkü Fenerbahçe önce kiralama teklifinde bulundu ancak Bordeaux önemli bir oyuncu olduğumu ve tekrar kiralanmama izin veremeyeceğini söyleyerek bunu reddetti" dedi.

Sarı lacivertlilerin bu kez satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını belirten Samuel Kalu, "Fenerbahçe bu kez sezon sonunda satın alma opsiyonu olan başka bir kiralama teklifi ile tekrar geldi ancak kulüp henüz onlara cevap vermedi" ifadesini kullandı.

Kalu takımda kalması durumudna elinden geleni yapacağını belirterek, “Yine de elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım; Burada kalırsam takıma yüzde yüz bağlı olacağım ve kulübü transferime karar vermesi için zorlamayacağım" diye konuştu.

SAMUEL KALU KİMDİR?

Samuel Kalu, Nijerya'nın Abia State şehrinde dünyaya geldi. 1,76 boyunda ve sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, ülkesinin GBS Academy takımında futbola başlarken, daha sonra Slovakya'nın Trencin, Belçika'nın Gent ve son olarak Fransa'nın Bordeaux takımlarında forma giydi.

Kalu kariyerinde toplam 157 maçta oynarken, 23 gol attı, 30 da asist yaptı.

Bu sezon 4 mata 98 dakika süre alan Nijeryalı sağ kanat 1 gol kaydetti. (Ajansspor)

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