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San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren Cedi Osman'ı Real Madrid istiyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.09.2024 11:55
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İspanyol ve İtalyan basınında çıkan haberlere göre Real Madrid, San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren Cedi Osman'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren Cedi Osman'ı Real Madrid istiyor!

İspanya ve İtalya spor basını, NBA takımlarından San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren milli basketbolcu Cedi Osman'ın Real Madrid'in transfer listesi ilk sırasında yer aldığını iddia etti.

"CEDİ OSMAN İLK SEÇENEK"

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İspanya spor gazetelerinden Marca "Madrid'in gerçek opsiyonu Cedi Osman", AS "Real Madrid: Cedi Osman ilk seçenek", El Mundo Deportivo da "Real Madrid, NBA'li Cedi Osman'ın peşine düştü" başlıklarıyla transfer iddiasını internet sayfalarından duyurdu. Haberlerde, kısa forvet pozisyonunda oynanan 29 yaşındaki milli basketbolcunun NBA'in San Antonio Spurs ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Avrupa'ya dönme olasılığını değerlendirdiği vurgulandı.

"BOMBA TRANSFER"

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İtalyan haber sitesi "Sportando"nun da Real Madrid'in Cedi Osman ile ilgilendiği iddialarına yer verdiğini belirtilirken, Türk basketbolcunun Real Madrid'e gelmesi halinde "Bunun bomba bir transfer olacağı" iddiasında bulunuldu.

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