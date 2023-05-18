Okuryazar nasıl yazılır, okuryazar yazımı nasıl olmalıdır? Okuryazar ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe sözcüklerin doğru yazılışlarının bilinmesi sayesinde bu kelimelerin yazılı dilde hatasız olarak kullanılması mümkün hale gelir. Doğru yazılışı en çok araştırılan Türkçe kelimeler ise birleşik ve yabancı kökenli sözcükler olarak belirtilebilir. Bu bağlamda okuryazar da doğru yazılışının bitişik mi ayrı mı olduğu merak edilen sözcükler kapsamına girer. Dolayısıyla pek çok kişinin yanıt aradığı “Okuryazar ayrı mı yazılır?” sorusunun Türkçe yazım kurallarına göre açıklanması önem arz eder. Okuryazar TDK tarafından belirtilen doğru kullanımı ise Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu ve güncel sözlüğünden kolaylıkla doğrulanabilir.

Okuryazar nasıl yazılır?

Türkçe yazım kurallarına uyulması amacıyla her bir sözcüğün doğru yazılışının öğrenilmesinde fayda vardır. Bu kapsamda özellikle birleşik sözcüklerin TDK’ye göre doğru yazılışlarının nasıl olduğunun merak edildiği görülür. Birleşik sözcükler arasında yer alan ve sıfat görevinde kullanılan kelimelerden biri de okuryazardır. Dolayısıyla günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan bu sözcüğün doğru yazılışının açıklanması gerekir. Bu bağlamda yanıt verilmesi gereken temel soru ise “Okuryazar bitişik mi yazılır?” olarak belirtilebilir. TDK kapsamındaki yazım kurallarına yönelik bilgilere bakıldığı takdirde okuryazar doğru yazılışının bitişik şekilde olduğu görülür. Bu nedenle okuryazar yazılırken bu kelimeyi oluşturan okur ve yazar sözcükleri arasında boşluk bırakılmamalıdır.

Okuryazar ayrı mı yazılır?

Öğrenim görmüş, okuması yazması olan kimse anlamına gelen okuryazar TDK kurallarına göre bitişik olarak yazılması gerektiği bilinen birleşik sözcükler arasındadır. Bu sözcüğün doğru yazılışının bitişik şekilde olması ise belli başlı kurallara göre belirlenmiştir. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu’nda her iki sözcüğü de “-r, -ar, -er” geniş zaman eklerini alan kelimelerin bitişik olarak yazılması gerektiği belirtilir. Okuryazar yazımının bitişik şekilde olmasının nedeni de bu kuralla ilişkilidir.