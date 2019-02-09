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Sanatçı Hakan Yeşilyurt’tan hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

Sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sanatçı Hakan Yeşilyurt’tan hayatını kaybetti

Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yeşilyurt’un vefat haberini Önder Babat Kültür Merkezi, “Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt’u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz” diyerek duyurdu.

Yeşilyurt, Adalılar grubunun kuruluşunda da yer almıştı.

HAKAN YEŞİLYURT KİMDİR?

1973 doğumlu sanatçı Hakan Yeşilyurt Ankara'da dünyaya geldi. Adalılar isimli müzik grubu ile müzik kariyerine adım attı. Eftelya isimli solo albümü yayınlanan Hakan Yeşilyurt ardından Ateş Hırsızı ve Çökertme albümlerini müzik piyasasına sürdü. En son 2007 senesinde Sen Aşıksın albümünü çıkaran Hakan Yeşilyurt aslen Sivas'lı.

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