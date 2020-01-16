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  4. Sanatçı Semiha Yankı, yaş gününü Çeşme’de kutladı

Sanatçı Semiha Yankı, yaş gününü Çeşme’de kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Sanatçı Semiha Yankı, 62.

Sanatçı Semiha Yankı, yaş gününü Çeşme’de kutladı

Sanatçı Semiha Yankı, 62. yaş gününü İzmir’in Çeşme ilçesinde yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
15 Ocak 1958 doğumlu olduğunu söyleyen Semiha Yankı, 62. yaşını bir grup yakın arkadaşıyla birlikte Çeşme’deki bir restoranda kutladı. Yaş günü pastasını arkadaşlarının alkışlarıyla kesen Yankı, parmakları ile 6 ve 2 işareti yaparak, 62. yaş gününü kutladığını ifade etti.
İstanbul’dan ayrılarak Çeşme’ye yerleşen ünlü sanatçı, "İyi ki böyle bir karar vermişim. Çocukluk arkadaşım sayesinde Çeşme’ye yerleştim. Çeşme’ye yerleştikten sonra yeni dostlarla tanıştım. Hayatımda verdiğim çok doğru bir karar oldu. Tabi ki hayatımda mihenk taşlarım var, ama bu verdiğim karar da onlar kadar önemli" dedi.
Kaç yaşına girildiğinin sorulması üzerine Yankı, "62 yaşımdan gün almaya başladım. 15 Ocak 1958 doğumluyum. 62 yaşındayım; ama 12,5 yaşındayım" diye açıkladı.
Yaş günü kutlaması, şarkılarla gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Sanatçı Semiha Yankı, yaş gününü Çeşme’de kutladı

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