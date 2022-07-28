Sanatçı Yusuf Taktak'ın 'yaZaman' adlı kişisel resim sergisi Bodrum'da açıldı

Bodrum ilçesinde, Yusuf Taktak'ın 'yaZaman' adlı kişisel resim sergisi açıldı.

Göltürkbükü'nde özel bir sergi alanında düzenlenen sergide, Taktak'ın yeni eserleri Bodrumlu sanatseverler ve koleksiyonerlere buluştu.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü mezunu sanatçının eserleri katılımcılar tarafından beğenildi.

Taktak, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, sergide son yıllarda ürettiği resimlerinin yer aldığını belirterek, "2003'de Aksanat'da açtığım ve 'Zamanlararası' adını verdiğim sergiden bugüne 'zaman' kavramını irdeleyen çalışmalar yapıyorum. Nitekim sergimin adı da bu bağlamda 'yaZaman' oldu." ifadesini kullandı.

Sergi, 10 Ağustos'a kadar gezilebilir.

