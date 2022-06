Sanayi şehri Bursa'da 34 yıldır nitelikli iş gücü yetiştiriyorlar

CEM ŞAN - Bursa'da sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefiyle Coşkunöz Holdingin kurucusu Mehmet Kemal Coşkunöz tarafından 34 yıl önce faaliyete geçirilen Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), meslek edindirme kurslarıyla istihdama katkı sağlıyor.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan CEV, kalifiye ve ara eleman yetiştirilmesi konusunda örnek çalışmalar yapıyor. Uygulamalı eğitim programları ve sosyal projeler de hayata geçiren vakıf, burs programıyla sağladığı eğitim desteğinin yanı sıra yenilikçi eğitim modelleriyle istihdama destek oluyor.

Vakıf, uyguladığı Eklemeli İmalat Diploma Programı'nın yanı sıra mesleki belgelendirme, kaynakçılık, otomasyon, üretim ve CNC, yalın üretim, katmanlı üretim, yeni nesil iş güvenliği eğitimleri veriyor.

CEV, kurulduğu 1988'den bu yana İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokoller doğrultusunda eğitimler düzenliyor. Bu kapsamda eğitimlere katılan 21 bin 940 kişi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi oldu, 8 bin 845 öğretmen hizmet içi eğitim aldı. Ayrıca 484 mezuna, 954 kişiye mesleki gelişim eğitimi verildi. 1906 kişi, 6 ülkeden paydaşlarıyla iş birliği yapan vakfın burs imkanlarından yararlandı, 223 firmanın personeline eğitim imkanı sağlandı.

Vakfın eğitim ve burs imkanlarından 34 yılda 34 bin 129 kişi faydalandı.

- Verilen eğitimin faydaya dönüşmesi hedefi

CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, AA muhabirine, 2000 yılında vefat eden vakfın kurucusu Mehmet Kemal Coşkunöz'ün asıl mesleğinin teknik öğretmenlik olduğunu, bundan dolayı "Kemal Hoca" olarak tanındığını söyledi.

Susuzlu, Coşkunöz'ün holdingi kurduktan sonra "Bu ülkeye verebileceğim en önemli katkı mesleki eğitim ve istihdamdır." diyerek vakfı hayata geçirdiğini belirtti.

Her geçen gün büyüyen bir aile olma hedefiyle mesleki eğitim programlarını artırdıklarını belirten Susuzlu, "Vakıf, mesleki eğitim ve istihdam alanında ülkenin gençlerini, akademisyenlerini ve teknik öğretmenlerini eğiterek daha parlak bir gelecek yaratmaya çalışıyor. Bu kapsamda günümüze kadar 34 binden fazla bireye dokunduk ve eğitim programlarımızı gün geçtikçe artırdık. Tüm bunların yanı sıra burslarımız ve dijital dönüşümle hayatımıza giren yeni programlarımız var." ifadelerini kullandı.

Susuzlu, Türkiye'de birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunun mesleki eğitim için çalışmalar yaptığına değinerek CEV olarak daha yaygın bir etki oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İnsanların hayatında bu etkiyi sadece eğitim ve bilgiyle değil, aldıkları eğitimin faydaya dönüşmesine yol açarak sağlamaya çalıştıklarına değinen Susuzlu, şöyle devam etti:

"Bu faydayı en iyi gördüğümüz yer ise istihdam. Dolayısıyla bütün programlarımızda istihdamı önceliklendiriyoruz. Kaç saat eğitim verildiği ve hangi teknolojinin kullanıldığının yanı sıra programlarımızdan mezun olan gençlerimizin ne kadarının istihdam edildiğine dikkat ediyoruz. Burası bir eğitim vakfı ancak istihdam odaklı ve bireye yeni bir hayat kazandırmak için bütün faaliyetleri planlayan bir eğitim vakfı. Bu anlamda da vakfımız diğerlerinden farklılaşıyor."

- Müfredatlar sanayinin ve iş dünyasının ihtiyacına göre her yıl değişiyor

Bige Tınmazsoy Susuzlu, vakıfta birbirinden farklı eğitim programlarını aynı anda gerçekleştirebildiklerine dikkati çekti.

Burs programları da uyguladıklarını bildiren Susuzlu, "Sanayinin ve iş dünyasının ihtiyacına odaklanarak her yıl eğitimlerimizin müfredatlarını değiştiriyoruz. Mutlaka her bir müfredat konusunda uzman bir ekibimiz bulunuyor. Komitemizle teknolojide, dünyada, iş dünyasındaki değişimlere odaklanarak yeni programlarımızı ortaya çıkarıyoruz. Dolayısıyla dinamik bir vakıfız. 34 yıldır yaptığımız programlar da var, geçen sene başladığımız programlar da var. En güzel tarafı da her yıl bütün içeriğin istihdam odaklı olarak baştan aşağı revize edilmesi." diye konuştu.

Susuzlu, en temel programlarının Makine Teknolojisi Meslek Edindirme Programı olduğunu dile getirerek bunun 21 ay sürdüğünü ve eğitimin sonunda açık liseye kayıtlı kursiyerlerin sınavlarını tamamlayarak 4 yıllık meslek lisesi diploması aldığını belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile ortak yürüttükleri program hakkında bilgi veren Susuzlu, şunları söyledi:

"Makine, mekatronik ve kalıpçılık gibi bölümlerdeki öğrencilerimizin her perşembe ve cuma burada eğitim görmesini sağlıyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz hem sanayiye ve iş dünyasına daha yakın oluyor hem de direkt iş ortamının içinde canlı örnekleri görerek, eğitimdeyken diğer yandan da staj imkanı yakalıyor ayrıca üniversite sanayi iş birliğine de güzel bir örnek sunuyoruz."