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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef konuğu Mehmet Fatih Kacır'ın hayatı

22.12.2023 13:27 | Son Güncelleme:
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Mehmet Fatih Kacır kimdir ve kaç yaşında gibi soruların yanıtı merak ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu akşam MasterChef All Star'ın konuğu oluyor. Programda Türkiye'nin yerel değerlerinden bahseden Kacır'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef konuğu Mehmet Fatih Kacır'ın hayatı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır MasterChef programına konuk olmasının ardından gündemde yer aldı. Bakan Kacır MasterChef All Star'da Türkiye'nin yerel değerlerinden bahsetti. Kacır'a Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak eşlik etti. Peki, Mehmet Fatih Kacır hangi görevlerde yer aldı. İşte detaylı bilgiler...

MEHMET FATHİ KACIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mehmet Fatih Kacır, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12.si oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminden 2008 yılında Onur Derecesiyle mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı. Disiplinler arası araştırmalar ve proje yönetimi eğitimlerine öncülük etti. Üniversite mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçti. Kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı.

Girişimciliğin yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. Kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdüren Kacır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nın, Bilim Merkezi ve Girişim Merkezi programlarının, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST’in öncüleri arasında yer aldı. 2018 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu. 2019-2023 yılları arasında ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

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31 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı Kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Hamlesi ve stratejik dönüşüm politikalarından sorumlu olarak görevini sürdüren Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Uzay Ajansı çalışmalarının koordinasyonunu yürüttü.

Bakan Yardımcılığı görevinde; TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen DENEYAP Türkiye projesinin Yönlendirme Kurulu Başkanlığı, teknoloji seviyesi yüksek ürünlere ve yenilikçi teknolojilere yönelik Ar-Ge ve Yatırım Teşvik Programı olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Komitesi Başkanlığı, Araştırma Altyapıları İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi Başkanlığı, ve Ulusal Teknoloji Girişimciliği Konseyi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Türkiye Açık Kaynak Platformunun ve yeni nesil eğitim modeli olan 42 Yazılım Okullarının kuruluşuna öncülük etti. Türkiye’nin Otomobili Togg teknoloji yol haritasının oluşturulması ve hayata geçmesi süreçlerinde çalıştı.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, Milli Uzay Programı, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, Mobilite Teknolojileri ile Akıllı Yaşam ve Sağlık Teknolojileri Yol Haritası çalışmalarına öncülük etti. Stratejiler kapsamında eylem planlarının uygulanması ve bakanlığın yeniden yapılandırılması süreçlerini yürüttü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cansağlığı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. Evli ve 2 çocuk babası olan Kacır, çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

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