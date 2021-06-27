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Sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün sınıflandırılması için belirlenen kriterler tüm illerde uygulanacak

27.06.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün sınıflandırılması için belirlenen kriterler tüm illerde uygulanacak

Sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasına ilişkin kriterlerin, 1 Mayıs itibarıyla tüm illerde geçerli olması kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün sınıflandırılması için belirlenen kriterlerin tüm illerde uygulama tarihi 1 Mayıs 2021'e çekildi.

Daha önce uygulamanın 2020-2021 yıllarında Çanakkale, Burdur ve Aksaray'da başladıktan sonra, 2022'den itibaren tüm illerde hayata geçirilmesi planlanmıştı.

Yeni tebliğle söz konusu kriterler belirlenen tarihten 8 ay önce bütün iller için geçerli hale getirilmiş oldu.

Düzenleme, çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasını sağlayıp, üretimde kalitenin artırılmasını, üretici gelirlerinin ve süt ürünleri üretiminde verimliliğin yükseltilmesini hedefliyor.

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