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Sancaktepe’de otomobil taklalar atarak, yayaların arasına daldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de sürücüsünün hakimiyetini bilinmeyen bir nedenden kaybettiği araç önce yön levhasına ardından refüjü aşarak karşı kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada 5 kişi yaralanırken aracın takla atarak kaldırıma uçtuğu kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Feci kaza Sancaktepe’ de önceki gece meydana geldi.

Lüks araç Atayolu Caddesi’nden çok hızlı bir şekilde Ulus Caddesi’ne bağlanacağı sırada hızını alamayarak önce fırın önündeki bir vatandaşa daha sonra yön levhasına çarparak refüjü geçti ve takla attı. Takla atan araç karşı yöndeki kaldırıma uçtu.Araç çindeki iki kişi otomobilde sıkışırken, fırın önünde fırın sahibi ve kaza anında kaldırımda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.Araç içinde sıkışan iki kişi vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.Aracın kaldırma çıkmasıyla yaralanan üç yaya da çevre hastanelere götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"YUKARIDAN AŞAĞIYA GELİRKEN ÇOK HIZLIYDI"

Sancaktepe, Samandıra semtinde meydana gelen kazada yaralılardan birisi olan fırın sahibinin oğlu ve olay anına tanık olan kişi kazayı şöyle anlattı, “Suratlı lüks bir araç yukarıdan aşağıya gelirken hızını alamadı 180 km hızla geliyordu muhtemelen sokak lambasına vurdu buradaki babama vurdu tekrar hızını alamayarak trafik lambasına vurdu ve takla atmaya başladı orada da bir yaya vardı yaya da vurdu, durumları ağır hastaneye götürdüler. Karşıya geçtiğinde de bir vatandaşı arabanın altına almıştı kendisinin gövde dışarıda ayakları ezili vaziyette kalmış. Arabada iki kişi vardı” dedi.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan meydana gelen kaza kameralara saniye saniye yansıdı.Görüntülerde taç hızla caddeye giriyor ardından refüjü aşıyor. Ardından otomobil kaldırıma uçarak yayalara çarpıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe kaza

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