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Sancaktepe'de hemşireyi darbeden zanlı tutuklandı

26.12.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de, acil serviste görevli hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hemşire İbrahim Uğurlu'nun (26) yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, hasta yakını olarak hastanede bulunan Y.S. ile hemşire arasında tartışma çıktığı, kavgaya dönüşen olayda şüphelinin Uğurlu'ya yumruk attığı ortaya çıktı.

Hemşire Uğurlu'nun burnunda kırık oluştuğu belirlenirken, şüpheli Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Hemşire Sancaktepe hastane saldırı

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