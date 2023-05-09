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  4. Sancaktepe'deki ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

Sancaktepe'deki ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

09.05.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de, bir dairede çıkan yangın nedeniyle 6 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Sümbül Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Binada dumandan etkilenen 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dairede ve binanın bazı bölümlerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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