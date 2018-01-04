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Sandal çifti aralarındaki buzları eritti

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 16:33 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Yılların eskitemediği çift Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın boşanacağı haftalarca konuşuldu. Yılbaşını birlikte geçiren ikili buzları erittiği söyleniyor.

Sandal çifti aralarındaki buzları eritti

Duymayan Kalmasın programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Mustafa Sandal ve Emina Sandal hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Seren Serengil, Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın yılbaşı gecesini beraber geçirdiğini söyleyerek çiftin aralarındaki sorunları aştığını da belirtti.

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MUSTAFA SANDAL'DAN BARIŞ SİNYALİ

Öte yandan yeni albümü için stüdyoya giren Mustafa Sandal sosyal medya hesabından paylaştığı videoya eşi Emina Sandal'ı da etiketleyerek 'Azıcık daha sabır... Kavuşmaya, bu hasreti dindirmeye çok az kaldı' yazdı.

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