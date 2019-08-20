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Sandalyede uyuya kaldı, şok gerçeği güvenlik kamerasına bakınca gördü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Bursa'da işyerinde temizlik yapan lokanta sahibi uyuya kalınca, içeri giren hırsız tarafından soyuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; lokanta sahibinin uyuya kaldığını gören genç bir adamın kasada duran telefonu alıp, kapıyı yavaşça kapadıktan sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokanta sahibi Mustafa Uslu, dükkanını işletmeye kapatıp temizliğe başladı. Uzun süren temizlik sonrası yorgun düşen esnaf, sandalyede uyuya kaldı. 3 saat sonra uyanan Uslu, cep telefonun olmadığını fark etti. Hemen güvenlik görüntülerine bakan lokanta sahibi soyulduğunu anladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç bir adam dükkanın dışını süzdükten sonra içeri giriyor. İçeride uzun süre etrafı gezen şüpheli, kasada para bulamayınca, sandalyede uyuyan iş yeri sahibinin başında uzun süre dikiliyor. Mustafa Uslu'nun derin uykuda olduğuna emin olan şüpheli, masada duran telefonu alıp, kapıyı yavaşça kapadıktan sonra olay yerinden ayrılıyor.

İş yeri sahibi Mustafa Uslu, telefonunun ikinci el değerinin 500 TL olduğunu, ayrıca içerisinde özel resimlerinin olduğunu söyleyerek, "Temizlik için gelmiştik. Temizlik yaparken yorulup sandalyede uyuyakalmışız. İş yerimiz kapalıydı. Uyurken vatandaşın biri kapıyı açmış ve etrafı süzdükten sonra cep telefonumu alarak gitmiş. Maalesef 3 saat sonra fark ettik. Kamera görüntülerine baktık. Görüntülerde genç bir arkadaş kapıyı açıyor. İçeride bir süre dolaştıktan sonra benim uyuduğumu fark edip telefonumu alıp gidiyor. İçinde özel resimlerim ve telefon numaralarım vardı. Eğer zahmet olmazsa telefonumu geri getirsin" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uyku bursa hırsız esnaf

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