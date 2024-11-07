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Sandık Kokusu'na bomba bir isim geliyor... Yeşilçam'ın tescilli güzeli kadroda!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.11.2024 11:26
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Sandık Kokusu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün başrolünü paylaştığı diziye bomba bir isim daha geliyor. Reyting rekortmeni diziye Yeşilçam'ın tescilli güzeli konuk oluyor.

Sandık Kokusu'na bomba bir isim geliyor... Yeşilçam'ın tescilli güzeli kadroda!

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan Sandık Kokusu yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izleniyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizi adeta her bölümüyle sosyal medyaya damga vuruyor.

BOMBA BİR İSİM DAHA...

Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı diziye yeni bir ismin dahil olacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener diziye konuk oyuncu olarak katılacak.

SANDIK KOKUSU 2

Şener, Altan Dönmez’in yönettiği sevilen dizide Feryal Aksoy karakterine hayat verecek. Feryal Aksoy, “Sandık Kokusu”nda Demet Akbağ’ın canlandırdığı Filiz karakterinin komşusu rolüne hayat verecek ve eski bir sanatçı olarak seyirci karşısına çıkacak.

aydan şener

Dizinin kadrosuna katılacak Hakan ve babası İhsan’ın da önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.

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Aydan Şener yeşilçam sandık kokusu
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