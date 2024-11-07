Sandık Kokusu'na bomba bir isim geliyor... Yeşilçam'ın tescilli güzeli kadroda!

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan Sandık Kokusu yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izleniyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizi adeta her bölümüyle sosyal medyaya damga vuruyor.

BOMBA BİR İSİM DAHA...

Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı diziye yeni bir ismin dahil olacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener diziye konuk oyuncu olarak katılacak.

Şener, Altan Dönmez’in yönettiği sevilen dizide Feryal Aksoy karakterine hayat verecek. Feryal Aksoy, “Sandık Kokusu”nda Demet Akbağ’ın canlandırdığı Filiz karakterinin komşusu rolüne hayat verecek ve eski bir sanatçı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosuna katılacak Hakan ve babası İhsan’ın da önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.